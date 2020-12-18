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電動車產業催油門 車用零組件搭上成長特快車

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／蔡明翰】

今年受到疫情衝擊的影響，全球車市大幅衰退達2成，其中又以歐洲車市受衝擊最大，加上第4季再度出現第2波疫情干擾，預估2020年全年衰退幅度達25%，也因疫情干擾幅度較深，預估2021年復甦速度較慢，年增率約10%；美國車市雖今年上半年單月衰退幅度近5成，但疫情衝擊趨緩之下，9月已轉為正成長，2021年因疫苗施打加上車貸維持低利率的環境之下，可帶動通勤需求回升，加上目前經銷商庫存水位偏低，全年預估車市將可年增13%。

中國車市在今年出現第3年的連續下滑，2018年和2019年衰退主要因中美貿易戰壓抑市場消費意願，加上國家排放標準由國五轉向國六的過渡期，而2020年疫情成為車市衰退主因，但4月之後中國疫情控制良好，5月車市即轉為正成長，後續平均乘用車銷售量已接近2018年水準，預期2021年受惠於增加車牌配額與農民購車補貼等政府支持性政策，加上新能源汽車的快速增長，預估2021年中國車市將出現15%的強勁成長，成為車市中復甦最大的動能來源。

美、歐、中車市復甦

就全球的車市角度觀察，在疫情的衝擊谷底已過之下，美、歐、中車市皆逐步復甦，雖2021年僅中國快速復甦、可望回到疫情之前的水準，預估歐美車市恐需2～3年才能回到疫情之前水準，但整體而言，2021年仍能轉為高度成長趨勢，預估全球車市將出現12.5%的復甦。

全球車市逐步復甦之下，電動車成長性明顯高於燃油車，主要受惠於各國政策嚴格限制碳排放量，以及補貼購買新能源車，加上車廠配合政策積極推廣新能源車款，提升電動車性能並降低販售價格，進而鼓勵消費者選擇購買新能源車，其中又以中國與歐洲市場進程相對較快。

歐盟規範於2021年起，境內乘用車的平均每公里二氧化碳排放量不得高於95克，輕型商用車不得高於147克，若每公里超出排放限額1克的二氧化碳排放量，將面臨95歐元罰款，為避免巨額罰款，各家車廠相繼推出電動車、插電式油電車等降低排放平均值。

中國國務院於11月公布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，重點包括2025年新能源車占總銷量將達20%，純電動車平均電量需耗至每100公里使用12千瓦以內，為完善基礎設施體系，將大力推動充換電網絡建設，預估2021年～2025年新能源車銷售量複合年增長率可望達26%，明顯高於整體車市的成長。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/12/18 No.1228】

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