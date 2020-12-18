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漲價族最大贏家 16檔概念股還有甜頭可吃！

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／黃漢成】

今年初以來至歲末年終，股價可以漲一整年的大概就只有漲價族群了！雖然有的個股漲多後回檔修正，但從盤面來看漲勢最凶且漲勢最一致的都是在漲價族群之中，例如防疫股、晶圓代工、ABS、航運、面板到最近的DRAM、MCU、鋼筋…等均是。

漲價族群為什麼可以成為盤面主流焦點？因為：產品會漲價代表「需求強勁→供給不足→產能利用率高→平均售價（ASP）提升→獲利上升→財報成長→買盤增加→股價上漲→投資人資產增加（股市賺錢）」。漲價族群的股票操作者可說是過去這一年來的最大贏家，今天再來談談還有哪些漲價族群在新的一年裡仍有續漲威力。

航運漲勢有增強趨勢

航運族群：近期航運漲勢有增強的趨勢，之前受到中國水運局限制的關係而沉潛的航運報價，在水運局有意放手之下應聲大漲；而且過往2週1次的報價週期將因漲勢而改為1週1次，可見熱絡程度如何。據市場調查，很多出口商不是商品做不出來、也不是沒訂單，而是沒貨櫃可出，貨品在港口堆積如山。

最新報價顯示，美國航線1月起將調漲1000美元，買艙費已從1000美元提高為2000美元；至於歐洲與地中海航線，12月中起每大箱運價也將開徵1000美元旺季附加費，運價月內可能漲破6000美元；亞洲區間航線受歐美線缺櫃牽連，11月開始運價飆漲，上海－雅加達每大箱從400美元漲到2000美元，高雄－上海從100美元漲到400美元，高雄－橫濱從140美元漲到近500美元。估計明年中以前，市場運價居高難下，業者直言，2021年貨櫃航運將複製2010年大多頭行情。

其中，長榮（2603）股價一度飆上近30元，此波低點從8.9元一路飆漲，漲幅已達232%，法人上看36元目標價，整理後還有漲升空間；陽明（2609）也一度站上15元價位，從低點的4.72元漲升以來的漲幅有218%，近日高檔震盪，壓回反而是買點。

萬海（2615）股價一度攻上44元價位，低點11.85元漲升以來漲了273%，以最新法人報告看明年EPS5.1元，目標價57.8元，其漲升空間仍有48%，股價拉回仍可站在多方操作。

面板12月價格仍續漲

面板族群：12月面板價格續漲，根據WitsView最新面板報價，電視面板價格漲幅平均在1%～4%；而IT面板在疫情催化之下漲勢續強，漲幅約2%～4%。近日驚傳日本玻璃基板大廠─日本電氣硝子（NEG）位在日本高槻市的玻璃工廠因意外停電5小時，造成玻璃熔爐受損，目前全球TFT-LCD玻璃基板主要供應商包括：美商康寧以及日本的旭硝子、日本電氣硝子和板硝子…等，其中，日本電氣硝子的市占率雖然在20%以下，但在玻璃基板供應鏈當中素有「最佳配角」的稱號，即使供貨量不及康寧、旭硝子，但卻供應給所有面板廠，是最重要的第二供應商。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/12/18 No.1228】

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