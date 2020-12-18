台股進入末升段？ 免驚！6大股價位階策略因應

【文／陳國清】

今年10月底迄今，美股、台股指數及個股股價大漲，尤其美股投資人，以新冠肺炎疫情嚴重，政府會大力救經濟，完全不顧疫情人數大增及愈來愈高的風險，恐怕這是美股進入最後放煙火，瘋狂醉心於煙火燦爛的末升段行情。

短線漲多修正

市場期待元月行情

縱然美國在近期可能會通過紓困方案，就怕紓困案利多出盡，或紓困金額不如預期成為利空。尤其今年3月底全球股市大漲至今，美股做多的基金經理人績效大好，為確保績效及過耶誕節將使今年結帳賣壓提早出現；且因經濟數據不佳及紓困金不如預期，或因歐美地區可能的封城，近期美股4大指數以及個股股價可能出現漲多拉回。

台股以美股馬首是瞻，近1個半月來，台股大盤大漲2000點，漲幅超越美股，許多個股股價更是大漲噴出，達到群魔亂舞的情況，恐怕也是股市末升段現象。12月8日起因美股出現漲多回跌、外資期貨多單轉成空單，台股大盤及個股股價漲多修正。

但因資金行情、新冠肺炎疫情使得在家上班、上課等產品需求大好，上半年出貨不佳的各項產品也都集中在下半年出貨，工廠產能不足導致部分電子零組件及8吋晶圓代工缺貨及漲價，使得投資人認為個股股價適度修正，或因12月中下旬績效拉抬及期望元月行情，預期12月中下旬到1月中或仍有機會表現。

6大股價位階

策略操作持盈保泰

近期類股輪動過快，投資困難度大幅提高，惟預期元月行情可期下，投資選股建議可以第3季財報好、搭配第4季及明年業績成長、本益比及股價基期低、近期股價修正一段後有要再往上漲第1段、第3段或第5段行情者，比較安全及有利可圖（詳見附表）。

第1段的股票通常基本面不是很好，短線可在低點守株待兔，輪到該股票上漲2～3成可逢高獲利了結，維持區間操作，類似股票可留意大立光（3008）、統一（1216）、遠東新（1402），除非基本面大幅轉好，可持股續抱，因為股價將開啟大波段行情。

其中，大立光股價在今年台股大漲中，不僅缺席沒漲，甚至還下跌，因大立光股價從2017年年底最高的6000多元跌到目前位置，似有開始築底情況，如以最近3個月來股價介於2900元～3800元之間箱形整理，投資人可暫時先箱形區間操作。除非基面大幅轉好，股價突破上緣則不需要調節，甚至可以加碼；但是，一旦基本面若轉壞或大利空，也可能跌破箱形下緣再往下探底，搶錯就需停損。