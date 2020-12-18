資金瘋狗浪來襲 跟對方向 才是大贏家

【文／阮文非】

今年就快結束，雖然年初爆發新冠肺炎令全球經濟受重創，但在各國政府與央行拚老命救市，加上疫苗即將上市而讓人看好經濟將回復正常，刺激全球股市11月以來不斷走高，甚至創新高如美國與南韓股市，日股也創近30年新高。但歐美疫情持續擴散，經濟也開始出現疲態而給前景增加許多不明確因素，也令人擔心未來經濟好轉的利多是否早已反映在股市裡。但華爾街巨頭並不擔心，認為在資金氾濫之下，股市多頭行情能延續至明年。

儘管美股處轉捩點

資金氾濫股市續牛下去

全球最大對沖基金橋水的創辦人達里奧（Ray Dalio）說，儘管美股走勢正處轉捩點，但在資金氾濫之下，不管經濟狀況如何，牛市仍然會繼續走下去。他認為以持續貶值的貨幣來衡量，資產價值不會下跌。他相信美國已大量舉債和狂印鈔票，而且未來還會繼續這樣做。在這種情況下，投資人最要緊的事，就是注意債務與美元的價值，相對於資產和其他貨幣等價值的變化。因為資金與信貸的氾濫只會不斷推高資產價格，並讓貧富差距愈來愈嚴重。

他語出驚人地預言，在這種資金狂潮推升股價之下，股票的本益比可能將衝上50倍！若真的如此，這幾乎等於到達2000年科網股泡沫的程度！他建議大家要做「聰明的多元化」投資各類資產、各種貨幣和各個國家。其中一項投資還應該包含比特幣。他過去對比特幣是持懷疑的態度，但在資金狂潮下，也改變了他對比特幣等虛擬貨幣的看法。他認為虛擬貨幣已花10年時間建立其市場地位，已逐漸成為像黃金那樣的另類資產。

目前股價根本不貴

沒有想像中的高不可攀

牛市能繼續走下去的動力，除了資金狂潮推波助瀾外，諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）認為目前股市根本沒大家想像的那麼高不可攀，股市當然還有續漲空間。根據席勒自己的「週期性調整本益比」（CAPE），目前美股的CAPE已高達33倍，是歷史平均值的將近2倍，而且CAPE指標首次超過30倍的是1929年，第2次是2000年，結果接下來都出現股災，但美股在2017年超過30倍後，漲勢卻是愈來愈強，讓不少認為股市快要出現暴跌的人百思不得其解。

席勒解釋目前美股沒有像1929年和2000年那樣發生股災，反而不斷創新高的最重要原因就是CAPE指標裡有一個缺點，就是沒有考慮到市場的利率因素！現在全球正處極低利率環境，令CAPE指標無法確實反映低利率對股市的影響。