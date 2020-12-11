台股高點到了嗎？ 專家盤點警訊帶你全身而退

【文／編輯部彙整】

當行情走到極致時、走到了過熱的高點時，這會是一個很令人血脈賁張的一件

事，也最令人流連忘返，因為以前要抱股票抱很久，可能3個月才能賺到20%，或是熱一點、讓人3個星期賺20%，但是在最熱的時候，只要3天就能讓人大賺20%，你說，這叫投資人要怎麼抽身出來？這吸引力實在是太大了！所以，我們一定要在行情過熱之前，讓投資人有心理準備，好在市場陷入瘋狂之際，用自己的理智把自己拔出來，然後全身而退、滿載而歸。

操盤高手 林明謙》

3大最終現象探高點

操盤高手林明謙簡要提出股市高點3大最終現象，提供投資人參考。他認為首先一定要看「融資」，且不是單純看增加就好，而是要「大增」，像近1個星期融資大增百億元，最近1個月融資大增300億元，看起來已經很熱了，但還沒有到過熱階段，以熱度100分來看，現在差不多是70.80分。

要到很過熱的話，需要出現單日上市櫃融資大增近40億、50億元，然後單週也出現融資大增近百億元的大量，且還不是出現幾天或幾週而已，因為一開始融資大增，大家還會小心點，但是到最後「融資大增又大增，市場也不在意的繼續漲」，這就是高點的警訊了。雖然不曉得什麼時候才會跌下來，但當這種情況出現時，應該已經離高點不遠了，現在有一點這個味道，但還沒到90.100分的過熱情況。

其次是「雞犬升天」，當大家不分青紅皂白一起漲的時候，當小型股、投機股雞犬升天時，也很容易出現高點，因為行情走到最後時，會從「基本面行情」走向純粹的「資金行情」，然後最後變成是「投機行情」，就像前面所寫的，幾天之內就可以賺到20%，這會令人瘋狂，且很多散戶與新人會受不了而跳進去。

然後，很多「沒基本面的個股、轉機股、低價水餃股」都開始出現大漲，上市櫃常常出現100家、200家以上的漲停板，整個行情變得相當投機，只要買進就會大賺，不需要研究也不需要耐心，因為大家都沒有耐心只想賺快錢，所以開戶數會持續出現大增，然後周圍會有很多投資人辭去工作，專心做全職操盤手，這一點特別會出現在20、30歲的學生或年輕人身上。身為職業操盤人建議你，千萬不要輕易做這個決定，而前面所說的融資也會大增，當這種情況出現時，都是值得注意的警訊。

市場出現看多一言堂

最後，就是整個市場氣氛極度樂觀，報紙媒體不再看空，只出現「看多一言堂」，因為在市場很熱絡時，要出現看空的評論，其實記者的壓力也會很大，當然也會出現法人看好台股創新高點，現在是還沒有人喊20000點，如果一直出現時，那可能就是一個高點的警訊；然後個股也是一直在喊多，目標價也不斷的調高，看看未來會不會有外資喊台積電800元，這都是可以繼續追蹤的。