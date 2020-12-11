快訊

校園設「青天三鍘刀」萌Ｑ公仔，真能達到法治與品格教育？

台股高點到了嗎？ 專家盤點警訊帶你全身而退

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／編輯部彙整】

當行情走到極致時、走到了過熱的高點時，這會是一個很令人血脈賁張的一件

事，也最令人流連忘返，因為以前要抱股票抱很久，可能3個月才能賺到20%，或是熱一點、讓人3個星期賺20%，但是在最熱的時候，只要3天就能讓人大賺20%，你說，這叫投資人要怎麼抽身出來？這吸引力實在是太大了！所以，我們一定要在行情過熱之前，讓投資人有心理準備，好在市場陷入瘋狂之際，用自己的理智把自己拔出來，然後全身而退、滿載而歸。

操盤高手 林明謙》

3大最終現象探高點

操盤高手林明謙簡要提出股市高點3大最終現象，提供投資人參考。他認為首先一定要看「融資」，且不是單純看增加就好，而是要「大增」，像近1個星期融資大增百億元，最近1個月融資大增300億元，看起來已經很熱了，但還沒有到過熱階段，以熱度100分來看，現在差不多是70.80分。

要到很過熱的話，需要出現單日上市櫃融資大增近40億、50億元，然後單週也出現融資大增近百億元的大量，且還不是出現幾天或幾週而已，因為一開始融資大增，大家還會小心點，但是到最後「融資大增又大增，市場也不在意的繼續漲」，這就是高點的警訊了。雖然不曉得什麼時候才會跌下來，但當這種情況出現時，應該已經離高點不遠了，現在有一點這個味道，但還沒到90.100分的過熱情況。

其次是「雞犬升天」，當大家不分青紅皂白一起漲的時候，當小型股、投機股雞犬升天時，也很容易出現高點，因為行情走到最後時，會從「基本面行情」走向純粹的「資金行情」，然後最後變成是「投機行情」，就像前面所寫的，幾天之內就可以賺到20%，這會令人瘋狂，且很多散戶與新人會受不了而跳進去。

然後，很多「沒基本面的個股、轉機股、低價水餃股」都開始出現大漲，上市櫃常常出現100家、200家以上的漲停板，整個行情變得相當投機，只要買進就會大賺，不需要研究也不需要耐心，因為大家都沒有耐心只想賺快錢，所以開戶數會持續出現大增，然後周圍會有很多投資人辭去工作，專心做全職操盤手，這一點特別會出現在20、30歲的學生或年輕人身上。身為職業操盤人建議你，千萬不要輕易做這個決定，而前面所說的融資也會大增，當這種情況出現時，都是值得注意的警訊。

市場出現看多一言堂

最後，就是整個市場氣氛極度樂觀，報紙媒體不再看空，只出現「看多一言堂」，因為在市場很熱絡時，要出現看空的評論，其實記者的壓力也會很大，當然也會出現法人看好台股創新高點，現在是還沒有人喊20000點，如果一直出現時，那可能就是一個高點的警訊；然後個股也是一直在喊多，目標價也不斷的調高，看看未來會不會有外資喊台積電800元，這都是可以繼續追蹤的。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/12/11 No.1227】

相關新聞

內行人攬牢牢的股票 這些好股走過路過別錯過！

就在大家換股換來換去、衝進衝出時，有些個股的籌碼卻是被有心人穩穩鎖住！究竟是什麼樣的好股票讓公司董監事、大股東、甚至法人愛不釋手？這種籌碼有限的好股你怎能錯過。

吊車尾的好股 慢漲黑馬就將出頭天！

台股衝上一萬四，還有哪些漲幅落後的好股票？「慢漲股」接棒！只要有耐心，烏龜也能成為贏家，本單元專家將幫你找出這些吊車尾的資優生。 Part 1 精選落後補漲金烏龜 Part 2 出量低價股輪番上陣 Part 3 落難金雞母愈跌愈買

熱錢由債轉股誰受惠？ 歐股 新興市場大匯戰開打

債息上升表示資金從債市轉出流入股市，在這股趨勢可望持續至明年下，加上各國央行仍致力壓低利率來刺激經濟成長，及市場看好疫苗有助經濟回復正常，明年股市投資方向可能要轉變。

護國神山有夠威猛 台積電ADR溢價看套利 分割

台積電ADR換算已到了590元！與現貨可差15%以上，為什麼？有人在套利？另也開始有人討論到底該不該分割，從蘋果的例子來看，是不是也應該分割給更多人參與獲利機會呢？

產業大老景氣探溫 29家突出牛轉乾坤機會佳

透過目前僅有的165家11月營收的數字，當中卻有29家符合4大嚴選條件，對投資人而言，除了參考產業大老對產業多空看法，對於創新高的成長股，是否還可偏多操作呢？才是關鍵所在。

台股高點到了嗎？ 專家盤點警訊帶你全身而退

台股指數不斷創高，讓不少投資人想進場賺錢，但又怕自己會套牢在高點，本文兩位市場專家將告訴大家，如何判斷市場是否已經來到高點，以便適時全身而退。

2021最火產業 行情暖身 旺股駕到！

時序邁入年底，正是規畫明年投資的好時機，尤其是能夠從今年第4季一路旺到明年的族群，更是投資人絕不能錯過的布局方向，本單元將針對半導體、原物料及電相關產業進行全面掃瞄，帶您掌握趨勢，一同站在2021年投資浪頭上！

外資明年加碼必選！ 半導體 5G掌多頭大旗衝鋒

台股今年以來為「有基之彈」，讓外資錯賣後在11月大舉回補，更龐大的買盤可望在2021年引爆，並喊出攻上16600點；科技股仍穩居主流地位，疫情後製造與消費性傳產股也值得留意。

現在該怎麼做？ 散戶最愛ETF Top5新攻略

統計至10月底止，目前台股前5名ETF分別是元大高股息、國泰永續高股息、元大台灣50、元大台灣50反1及元大臺灣ESG永續，這5檔散戶最愛ETF現在還能買嗎？該怎麼擬定操作策略？

鮑爾VS.葉倫絕配？撐得住經濟救不了股市

拜登欽點的財長葉倫與聯準會主席鮑爾在貨幣與財政政策上，被外界視為重振美國經濟的絕配，不過，救市子彈已剩不多，加上新一輪振興預算卡在國會，疫情過後恐仍充滿變數。

盤點12月必漲好股 精選8檔年底最強候選黑馬

進入到12月份的台股是否還可以繼續漲下去呢？更重要的是，哪些個股能在12月脫穎而出？專家統計了過去10年12月份上漲機率100%的個股，幫投資人找出意想不到的12月強股。

典範轉移勢之所趨 AI概念股具備長線投資價值

展望未來25年、甚至30年，人類史上最巨大的革命即將來臨，就是AI革命。若能善加利用AI，台灣將可成為世界的製造中心，而台股中的相關AI概念股，也將具備長線的投資價值。

熱門新聞

算利方程式 教你抓出存股好標的

車規級晶片 全球上看千億美元商機

吊車尾的好股 慢漲黑馬就將出頭天！

產業大老景氣探溫 29家突出牛轉乾坤機會佳

護國神山有夠威猛 台積電ADR溢價看套利 分割

抗通膨成投資新方向

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。