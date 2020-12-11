產業大老景氣探溫 29家突出牛轉乾坤機會佳

【文／陳威良】

進入2020年封關倒數，此時投資朋友也該開始準備針對持股汰弱換強、除舊布新。而上市櫃公司的11月營收陸續公布，可做為持股續抱與否的參考，這份成績單可說是年底前的最終考核。

當然，更重要的應是公司明年展望能否「牛」轉乾坤，讓股價能如同狂牛急奔，最近大小型法說會相繼登場，從產業界大老的口中，透露出對明年產業景氣前瞻預測的風向球，值得大家一同來探究。

營收方面，截至12月4日為止，共有165家公司已公布11月營收，雖然公布的家數不多，不過優於預期的公司不少，顯示第4季整體台股仍然可延續前一季的獲利成長動能。我們以4個條件篩選出營運成長動能佳的公司：1）11月營收月增率成長；2）11月營收年增率也成長；3）11月營收創單月歷史新高；4）累計前11月營收年增率為正數。符合條件的總共有29家公司，然而這些營收創新高的成長股，股價是否都還可以偏多操作呢？

提防營收高、價走低股

其實營收成長或者創新高，最怕的是股價早已反映、鈍化甚至轉為利空出盡的跌勢。例如額溫槍製造商豪展（4735），受惠於今年疫情帶來的需求大增，從6月起營收就月月創高，但股價也早已翻倍大漲，在11月初拉高到歷史新天價後隨之爆量下殺，目前短、中期均線已形成空頭排列，相關同業的股價回檔更深，多數已跌到年線，可見豪展將來的股價走勢仍充滿風險，持股宜趁反彈賣出。其他個股若有類似情況：營收創高而股價卻呈現「頭頭低」型態，建議也是逢高出脫。

漲幅已拉很高的個股，即使業績再好，也會隨時出現龐大的獲利了結賣壓，所謂「樹再高也不會長到天上」，所以高基期個股，營收反而僅是參考，操作還是要小心技術面有無反轉徵兆，要懂得見好就收的自保原則。

例如載板廠景碩（3189）、南電（8046），股價已預先反映明年成長利多，必須留意法人會不會提早結帳；面板零組件光耀（3666）過去一個多月漲了1.5倍，5日均線若守不住，有必要先停利；另外像是晶相光（3530）本益比48倍，估值在恐怖的高檔，而且5日均線下彎有可能與短期均線死亡交叉；金麗科（3228）前3季EPS只有0.02元，每股淨值6.15元，股價漲到177元，就算營收創高但短線追價風險很高。這些噴出大漲的個股，即使明年有成長爆發機會，也最好耐心等待下一次量縮打底再擇機介入。

低位階個股可優先留意

如果將營收創新高並搭配長線技術面來看，低位階個股優先值得留意。明基醫（4116）是佳世達集團的子公司，以醫療設備、醫用耗材和醫療服務為營運3大支柱，下半年開始營收漸入佳境，這次11月營收創下歷史新高，並一舉將累計營收年成長率拉回正數，轉機浮現，而股價剛由底部翻上年線，最近母公司佳世達（2352）的股價氣勢正旺，有機會帶動明基醫跟進補漲。