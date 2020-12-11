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護國神山有夠威猛 台積電ADR溢價看套利 分割

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／傅梓翎】

台股的護國神山台積電（2330），股價已經來至525元的不可思議歷史天價，不光是外資、投信與自營商，甚至是連大戶、散戶、存股族都為之瘋狂，大家最想知道的是，上了500元的台積電還能不能買？要解答這個問題其實不太容易，但是可以從幾個現象來看，那就是外資仍然在買，而且連很貴的台積電ADR，相當於現股的590元也還在買？

換算後已近6百元

首先，台積電ADR要如何換算成現股？以12月4日的ADR收盤價103.73美元來看，先換算成新台幣，當天的收盤匯率是28.521元，新台幣最近也升值了很多，精算一下差不多是2958.5元；由於每單位的ADR代表5股的台積電股票，因此再將2958.5除以5而得到每股約591.7元，所以外資在交易的台積電ADR就是590幾元這麼貴的水準，而且他們也還買得下手，真的是太神奇了。

台灣台積電12月4日的收盤價是503元，ADR的溢價約為17.6%，就算是用隔一天12月7日的台積電收盤價514元來看，ADR溢價也有15.1%，因此外資就是這麼看好台積電，將近600元的股價也是在買，而且熱絡程度不亞於台灣的台積電現股，也是等同於幾百億台幣的成交量在每天滾動，目前花旗銀行託管台積電ADR約占台積電總持股約20%，占了約5分之1的比重。

然而，我們會想一個問題，就是為什麼外資不直接買台積電的現股，反而要一直買比較貴的台積電ADR？同樣是要長期持股的話，為什麼不直接來台灣買比較便宜的股票，這是不是一個沒有效率的市場？

首先，對於外資來說，要在台灣買台股，必須要經過繁雜的過程才可以取得QFII外國專業投資機構的資格，而且在台灣資金進出與運用也會受到管制，所以對於外資來說並不是這麼的流動，等於我想要買台積電，就得來台灣駐點開個戶，通過主管機關的考驗，並不是每個外資都想這麼做。

再來，外資或是我們小股民在台灣買台積電現股，可以轉換成ADR嗎？答案是可以，但難度很高。簡單說，因為ADR是放在存託銀行中，然後再經由國際的大承銷商、投資銀行來發行，這相關的成本與承銷費用會相當高，有人算過這溢價沒有高達個2～3成以上，可能會划不來。

而且轉換成ADR雖然是股東的個人理財行為，但對公司股權結構仍有影響，因此主管機關規定公司仍應召開董事會決議，因此這決定權就在公司手中，有的公司規定持股達一定比重，以及時間必須超過1年才能申請。又，因為發行ADR涉及外幣之進出，也須要取得中央銀行的同意函才可以向金管會申報，你說這個程序是不是很複雜，對於外資來說，他們寧願買貴一些的台積電ADR，也不要花這麼多的功夫在買現股，除非他們真的是有意要和台積電天長地久，不然會選擇買流動性更高的台積電ADR。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/12/11 No.1227】

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