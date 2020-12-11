熱錢由債轉股誰受惠？ 歐股 新興市場大匯戰開打

【文／阮文非】

美國10年期公債殖利率12月初迫近1%，雖然德國和英國等同年期債息升幅沒有美債強勢，但同樣處在升勢當中，顯示各藥商的新冠肺炎疫苗即將上市，讓市場看好全球經濟將回復正常，加上投資人看好美國國會將推新一輪振興措施而有助支撐經濟，都降低市場對公債的避險需求。債息上升即表示債券價格下跌。

債息升預示通膨增溫

債市的變化往往代表資金的流向正出現轉變，因為市場愈來愈多人預期明年通膨壓力上升速度可能超過預期，資金由債轉股態勢愈來愈明顯，新興市場資金也被追高，這部分解釋了美股乃至韓股等何以近期創新高的主因。

華爾街認為美債息就算升破1%，也不代表聯準會就立即出手來回應，甚至可能預示一場匯率大戰正要開打。

法國興業策略師胡恩（Sophie Huynh）認為若美國債息上升至1%或以上，就代表市場預期通膨上升。市場用來衡量投資人對美國通膨預期的「10年平衡通膨率」4日上升至1.89%，為去年5月來最高，正好跟美國債息上升趨勢符合。目前投資人預期美國2年期與10年期公債殖利率之間，息差所產生的殖利率曲線斜率會更陡峭，就是看好經濟成長和通膨上升。

各國央行為對抗情造成的金融危機而拚命量寬救市，迄11月底止，光歐、美、日、英等4大主要央行的資產負債表總額，以美元計算已暴增至逾23兆美元。這鉅量資金流入股市讓股市走高，流入樓市令房價漲不停。大家一定好奇，為何全球央行挹注如此大量資金，讓股市、房市等資產價格飆升，為何通膨仍有氣無力？光美國通膨率就持續低於聯準會的2%目標。

有專家認為這是計算方式出問題所致。像中國人民銀行前行長周小川就強調，股市與房市等資產價格不納入計算通膨的項目之中是極不合理的事，根本沒辦法反映資金對整體物價的實際狀況。若按周小川的說法去做，恐怕實際的通膨嚴重程度早已讓市場大吃一驚。

通膨威脅可能被低估

英國央行首席經濟學家哈爾丹（Andy Haldane）認為，各國央行讓各自的資產負債表膨脹來救市，已令人模糊了貨幣與財政等政策之間的界線，更讓大家開始對貨幣失去信任。連這些曾經或目前是央行的要員都這樣說，若帳面上的通膨都達成央行目標的話，通膨的威脅可能遠超外界估計。

儘管如此，目前各國政府並無意改變通膨率的計算方法，各國央行尤其聯準會仍以推高通膨率為己任，認為這才能避免令經濟陷入通縮。專家認為即使美國10年期債息升破1%，聯準會也不會立即行動。目前華爾街預估美10年債息明年只會繼續上升。高盛和摩根大通預測上升至1.3%，巴克萊和BMO資本市場估1.25%，摩根士丹利估1.45%，美國銀行甚至上看1.5%。