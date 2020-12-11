吊車尾的好股 慢漲黑馬就將出頭天！

【文／呂漢威】

在股票市場中最大的利空就是「漲多」，回顧自今年3月份的低點8523點以來，加權指數上漲的幅度已經超過了6成，也讓主管機關開始跳出來提醒投資人要注意來到高檔的風險。

雖然說要居高思危，但是充沛的資金卻使得台股沒有出現回頭的跡象，甚至在央行出手打炒房之後，還出現了資金轉往股市去投資的情況，畢竟在低利率的時代，熱錢總是要找到可以投資的管道，因此加權指數今年呈現了看回不回、驚驚漲的情況。

多重選股條件

先從漲幅落後者找起

在面對不知道要漲到何時的股票市場時，如果是對於股票已經滿手且荷包賺得滿滿的投資人來說，除了隨時注意台股有沒有出現反轉的訊號─例如台幣大貶或是外資大賣等情況之外，也可以利用一些槓桿反向ETF來為自己的投資部位買個保險，如元大台灣50反1（00632R）與國泰加權反1（00664R）。

而對於空手或是股票部位不多的投資人來說，除了找尋強勢股來做追強的動作之外，從最近的盤面上我們也發現到有許多低基期的股票開始補漲，主要是因為這些個股的股價自今年初以來累計漲幅相對較小，又因為年底資金的效應，使得股價出現了補漲的情況，例如蘋概股的鴻海（2317）和大立光（3008）等。

自從蘋果推出新的機種之後，相關蘋概股也多出現補漲的情況，所以喜愛蘋概股的投資人，可以在年底之前，找尋基期較低的蘋概股來做落後補漲的操作。除了從題材面來找尋像鴻海與大立光這類的股票之外，我們也可以從落後漲幅的基本面來看看有哪些個股的股價是相對落後的。

獲利也要有看頭

可成、友華表現頗佳

以篩選條件來說，可先找出「自今年初以來累計漲幅為負值」的公司，同時找出「前3季累計EPS為正數」者，在此我們先來看附表中篩選出符合上述條件且本益比低於10倍以下的公司，當中最讓投資人注意的應該是可成（2474）。

過往可成都會被市場歸類在蘋概股當中，但是自從可成宣布出售大陸泰州廠之後，市場解讀為可成將逐漸淡出手機事業，未來將集中在筆電、平板或汽車等相關業務。

由於筆電及平板的市場需求不差，所以可成今年前3季累計EPS仍有9.49元的水準，換算本益比也低於10倍以下，再從籌碼面來看，外資與投信法人近期也有出現買超可成的跡象，所以，如果是喜愛電子股又想要找基期較低個股的投資人，不妨留意看看可成是否有可以布局的機會。