現在該怎麼做？ 散戶最愛ETF Top5新攻略

【文／游庭皓】

統計至10月底止，目前台股前5名ETF分別是元大高股息、國泰永續高股息、元大台灣50、元大台灣50反1及元大臺灣ESG永續，這5檔散戶最愛ETF現在還能買嗎？該怎麼擬定操作策略？

近年小資族熱愛存ETF，報酬雖無法如個股般，飆個2倍、3倍，卻也在分散個股風險前提下，盡可能貼近市場與產業報酬。從受益人數來看，統計到10月底為止，目前台股前3名ETF分別是元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣50（0050），一樣都是小資族最愛，但這3檔ETF的組合成分和績效卻差得非常多。

元大高股息

今年報酬率逾8%

受益人數最多的元大高股息，是最具代表的配息型ETF，鎖定在預測未來1年殖利率最高的30家公司，配息較多，股價相對穩定，長期報酬沒有景氣型ETF元大台灣50來得大，跟景氣相關性也相對低，但以績效來看，長年殖利率還是保持5%以上，如果加上還原息值，今年以來報酬率有8%，3月低點報酬約有30%。

所以，有沒有在3月大膽抄底，現在的績效會差很多，許多配息存股族，手中有許多配息型ETF，可能存股很久了，第1次面臨這麼大的回檔，嚇到來不及買，甚至出清股票，在存股路上退怯，現在總報酬可能是虧損的。

面對這種狀況，也不建議投資者把股票出清，因為這些部位重點在穩定配息，而非資本利得，目前許多配息型ETF基期低，想要存股的投資者還是可以定期定額買進。

受益人數第2多的國泰永續高股息，目前高達16萬人，發行以來受到散戶的愛戴，不過，這檔ETF從7月份掛牌到現在卻績效平平。

從成分股角度來看，國泰永續高股息的配息基本面應該不錯，但成立時間已是除權息後半段，有許多個股早已配完息，近期又受到散戶搶買，僧多粥少，人多稀釋股利，導致近期表現不太亮眼，配息後換算年化殖利率只有1%多。

雖然元大高股息、國泰永續高股息均是高股息，但選股條件還是有很大差別，元大高股息投資標的是從台灣50指數與中型100指數中的成分股，挑選出未來1年，預期現金股利殖利率最高的30檔股票，所以每半年的持股內容都會變動，有人為選股的因素存在。

國泰永續高股息評斷高股利的標準是用過去股利配發狀況來評分，評分方式是用近12個月的年化股息殖利率，加近3年平均年化股息殖利率來計算，取分數高的前30名，一個是主動選股的意味在，注重未來殖利率表現，另一個則相對被動，注重過去殖利率表現。

元大台灣50

現在非買進好時機

第3名是元大台灣50，受益人數16.6萬人，其為擷取全台灣市值最大的50家公司，這種景氣型ETF績效幾乎與大盤相同，比較能夠追隨市場報酬，根據大盤基期來做價差，最符合操作策略。