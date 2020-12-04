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內行人攬牢牢的股票 這些好股走過路過別錯過！

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／林明謙】

就在大家換股換來換去、衝進衝出時，有些個股的籌碼卻是被有心人穩穩鎖住！究竟是什麼樣的好股票讓公司董監事、大股東、甚至法人愛不釋手？這種籌碼有限的好股你怎能錯過。

來到了年底，各家法人無不使出混身解數，想要在這年底好好的再拚一下，甚至找到可以拚到明（2021）年上半年的好股票，究竟是什麼樣的好股票呢？它們必然是在籌碼面與基本面上都相當穩定的好股票，那麼，我們就來找出董監事、大股東以及經理人持股比重較高的好公司，來看看他們為什麼一直抱著不放？未來股價有沒有機會大漲！

大股東緊抱的好公司

首先，我們蒐集CMoney資料庫10月份的最新資料數據，將各公司的董監事、大股東與經理人所有持股合在一起來看，看看有哪些好公司是董監事、大股東與經理人的持股比率很高的。

按照公司持股比率、也就是上面說的包含董監事、大股東與經理人的整體持股比率，可以看得出來一家公司的向心力。第1名是裕隆集團旗下的裕日車（2227），公司內部董監事、大股東與經理人持股比率居然高達87.8%，主要當然是裕隆（2201）持股約47.8%以及日產持有約40%，這是一檔典型的公司抱著不放的好股票，近年平均獲利來看都可以賺2個股本，目前股價約在260元左右，本益比約13～14倍，今年前3季每股大賺12.7元，在中國車市轉佳的情況下，是一檔值得注意的好標的。

第2名是台塑化（6505），公司持股比率高達75.8%，主要是由台塑（1301）持股28.6%、南亞（1303）持股23.1%及台化（1326）持股24.2%所組成的。台塑化是台股重要的權值股，近年平均每股獲利約在6元上下、絕對是家好公司，只不過今年前3季受疫情影響，目前仍然每股小虧0.29元，但第3季每股獲利1.67元，加上國際油價回穩至45美元之上，相信很快可以恢復過去的獲利能力，目前股價在90幾元仍值得注意。

第3名也是台塑集團旗下個股─台勝科（3532），公司持股比率達74.6%，主要股東是全球第2大矽晶圓廠的日本勝高，持股達45.6%，台塑持有約29.1%。近年在矽晶圓大賣之下，每股獲利平均約5元，今年前3季每股賺進2.6元，雖然獲利可能略微衰退，但矽晶圓需求熱絡仍是事實，預期獲利可望轉佳，可以和環球晶（6488）、中美晶（5483）等相關族群一同留意。

再來，找出今年前3季獲利不錯、EPS最高的公司，來看看它們在每年年報所公布的前10大股東到底是誰？首先，今年前3季EPS第1名的當然是股王大立光（3008），今年前3季每股大賺約131元，但是股價仍然在3300元附近的低檔，主要是公司表示高階鏡頭客戶砍單，目前有極大的競爭壓力，看來是需要些時間慢慢回復。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/12/2 No.1226】

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