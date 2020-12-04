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外資明年加碼必選！ 半導體 5G掌多頭大旗衝鋒

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／陳威良】

台股今年以來為「有基之彈」，讓外資錯賣後在11月大舉回補，更龐大的買盤可望在2021年引爆，並喊出攻上16600點；科技股仍穩居主流地位，疫情後製造與消費性傳產股也值得留意。

今年前10月外資累計賣超台股超過7千億元，不過隨著美國選情明朗化、疫苗研發成功、市場資金充沛等3大利多催化下，外資在11月大舉回流買超約1千億元，大盤增添外資助力後，11月行情火熱，加權指數不僅屢次刷新歷史新高，同時還創下歷史上單月第7大漲點紀錄。

外資錯賣台股急回補

值得留意的是，歷年來外資即使對台股站在賣方，單一年度最高金額為2008年金融海嘯時賣超4700億元，此外，外資也從來沒有對台股連續2年賣超的紀錄。如果把今年受到疫情影響後的股市走勢、景氣動向與2008年金融海嘯對照，可清楚發現今年外資的賣超的確是嚴重錯賣。

回顧2008年受到金融海嘯衝擊，美股4大指數全面重挫3成至4成多，而台灣當年經濟成長率只有0.7%，隔年更衰退轉為負1.57%，股市走空、景氣蕭條，外資賣股變現實屬合理。

但今年即使爆發疫情，美股迅速走出V形反轉，指數頻創新高，道瓊還登上空前的3萬點，經濟表現方面，美國第3季GDP的季增年率為史上最強的33.1%；而台灣受惠轉單效應，外銷訂單以及出口繳出最佳成績，主計總處將台灣今年經濟成長率上修到2.54%、明年預估再提高至3.83%，股市強漲為「有基之彈」，外資逆勢狂賣，反倒這回是內資團結一致積極參與台股的破紀錄之旅。因此，外資回頭大買著實不讓人意外，不僅12月放長假前還有機會再加碼台股，而更龐大的買盤可望在2021年引爆。

近期外資陸續發表對台股明年展望，對大盤指數高點的預測，從14500點起跳，甚至最樂觀為小摩預測的16600點，以今年目前為止最高13951點計算，上檔還有2649點空間，大約近2成潛在漲幅。

看漲的主要理由包括低利率環境、新冠肺炎後消費買氣回溫、企業獲利增長強勁、評價相對其他市場便宜、匯率有升值空間、殖利率具吸引力，假使外資把今年所有的賣超全數回補，那至少還有5千億元買盤可期，台股要再大漲1到2成絕對不是空想。

至於選股的方向，類股輪漲應該還是主旋律，無論電子股或傳產股，只要有獲利上修或評價調高空間者，再加上外資持股水位相對以往低，就有可能在明年領軍掌多頭大旗，特別是半導體、5G產業，不僅占台股市值比重高，是外資加碼必選，明年的獲利成長前景也備受期待。

科技股站穩主流地位

今年是5G進入營運商轉的元年，隨著蘋果4款iPhone新機全部支援5G，刺激買氣回籠，預估明年各大品牌商都將推出多款5G手機應戰，5G手機換機潮將大爆發。從過去3G手機轉換到4G的經驗來看，換機潮啟動讓台股上市櫃公司獲利從2012至2014年連續3年高成長，年增率分別為13%、35%、50%，因此科技股將至少維持2年到3年的獲利成長，並站穩主流產業地位。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/12/4 No.1226】

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