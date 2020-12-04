鮑爾VS.葉倫絕配？撐得住經濟救不了股市

【文／阮文非】

拜登欽點的財長葉倫與聯準會主席鮑爾在貨幣與財政政策上，被外界視為重振美國經濟的絕配，不過，救市子彈已剩不多，加上新一輪振興預算卡在國會，疫情過後恐仍充滿變數。

美國總統當選人拜登找前聯準會主席葉倫當財長被外界看好，除了她跟聯準會有良好溝通外，過去常在國會聽證也有利當上財長後跟國會互動，砸錢救經濟不手軟的她，跟現任聯準會主席鮑爾關係良好，同時希望有更大規模的新振興措施救經濟，讓許多人認為這對美國經濟乃至美股自然是大利多。

按照這套路下去，可以預期美股有更大的上漲空間，美元將更弱勢，金價雖然會受避險需求降低影響，卻因美元氾濫而走高。但問題是，市場真的會如此簡單反映這狀況嗎？實際情況可能會跟我們所想的完全不同，尤其是多家藥廠先後釋出新冠肺炎疫苗的利多，可能讓聯準會改變貨幣政策方向，即使是葉倫擔任財長，撐得住經濟卻救不了股市。

聯準會救市子彈不多

即使外界普遍認定拜登勝選，但在川普的法律挑戰力拚翻盤的情況下，目前美國大選爭議仍未落幕，市場認為其實目前經濟大權在握的人是鮑爾。但就目前情況來看，拜登明年登上大位的機率非常高，只要有鮑爾在位，加上為救經濟而不惜花大錢的葉倫當財長，這對一直期待有新救市措施的股市投資人來說，再沒有比這個更好的消息，尤其鮑爾任期在2022年2月屆滿，只要他沒犯下大錯或自願離職，理論上是誰也動不了他。

但問題是，鮑爾早已暗示聯準會在2024年前不升息，並且祭出近乎無限量寬手段，即使他強調聯準會有許多政策空間救經濟，絕對沒有彈藥用盡的問題，但在資產負債表不可能無限擴張的情況下，鮑爾能用的子彈確實已經不多，尤其他一再呼籲政府應該推出新措施來救經濟，聯準會的資產負債表始終維持在7.1兆美元附近，沒有進一步擴大來彌補國會遲遲未通過的新一輪振興經濟措施，已顯示鮑爾有不少顧忌。因為聯準會的無限量寬最終只能刺激金融行情大漲，而對實質經濟沒有直接幫助，貨幣政策遠不如政府振興措施可直接令民眾受惠那樣有效率。

葉倫任財長也難樂觀

雖然大家預期鮑爾在拜登執政期間連任機率高，但鮑爾本身為共和黨員，不少民主黨人早看他不順眼，像民主黨的參議院華倫（Elizabeth Warren）在2018年已反對他擔任聯準會主席的提名，加上拜登競選時承諾增加女性和少數族裔擔任政府高位，在聯準會救市子彈已不多情況下，誰當聯準會主席的差別並不大，因此前財政部女副部長布蘭納德（Lael Brainard）和非洲裔的亞特蘭大聯準銀行總裁波士提（Raphael Bostic）都是可能人選。從這角度來看，鮑爾跟葉倫在財經政策上合作無間的想像似乎有點太過理想化。