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2021最火產業 行情暖身 旺股駕到！

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／蔡明翰】

時序邁入年底，正是規畫明年投資的好時機，尤其是能夠從今年第4季一路旺到明年的族群，更是投資人絕不能錯過的布局方向，本單元將針對半導體、原物料及電相關產業進行全面掃瞄，帶您掌握趨勢，一同站在2021年投資浪頭上！

　

受到疫情衝擊，2020年全球各產業皆受到不同程度的影響，雖至目前為止疫情仍持續延燒，但各地對於疫情也陸續擬出相關的應變措施，因此對疫情的恐慌程度顯著降低，導致下半年疫情對產業的衝擊已逐步降低，但畢竟目前經濟面仍未回到疫情之前，因此以全年的角度觀察，大部分產業2020年仍呈現衰退。

高競爭力族群

明年成長趨勢不變

半導體產業雖在第2季也同步受到疫情的重大衝擊，但後續因居家辦公與遠距教學的需求刺激筆電、平板與伺服器的成長，並且下半年疫情趨緩後，5G手機陸續上市，導致半導體產業下半年業績急起直追，因此整體半導體產業今年在疫情干擾之下，仍能交出年增率6%的亮眼成績單，算得上各產業間的資優生。其中，全球前15大半導體企業的銷售額增長13%，成長力道顯著大於整體產業平均，因此產業間強者恆強的態勢仍未改變。

2020年半導體產業逆勢成長，尤其台灣受惠美中科技戰的轉單效益，整體半導體產業產值可望突破新台幣3兆元，年增率達16%，表現更加亮眼，但台灣半導體產業並非全面呈現高度成長，成長趨勢主要集中在產業競爭力較高的公司，主要因景氣回升時，高競爭力帶動訂單與業績回升速度較為顯著。

目前歐美疫情雖持續延燒，但英國與美國將有望於年底前開始施打新冠疫苗，預期疫情對於經濟面的干擾將逐步消退，因此，明年全球經濟在後疫情時代將加速成長，而半導體中的高競爭力族群，明年成長的趨勢不會改變，甚至有望加速，但今年表現落後的族群，部分已出現產業的谷底，有望隨著明年的經濟復甦轉為快速回升，將成為另一個值得留意的族群。

台灣半導體產業涵蓋上、中、下游，但今年業績表現以上游與中游相對較佳，主要與經濟復甦的關聯度相對較高，下游雖獲利相對穩定，但在缺乏成長動能下，將不易吸引資金流入，因此建議投資仍以中、上游為主。

IC設計表現優異

留意聯發科、瑞昱

半導體上游主要以IP、IC設計業為主，今年以來IC設計業績表現優異，尤其在筆電與手機熱銷下，通訊相關族群業績多優於市場預期，展望2021年，雖疫情趨緩下筆電需求恐出現回落，但5G手機在2020年銷售主要集中在第4季，預期明年在全年加持且滲透率大幅增加下，手機的高度成長將彌補筆電的需求減弱，整體而言，通訊相關的IC設計將延續成長的趨勢不變。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/12/4 No.1226】

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