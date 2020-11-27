盤點12月必漲好股 精選8檔年底最強候選黑馬

【文／呂漢威】

進入到12月份的台股是否還可以繼續漲下去呢？更重要的是，哪些個股能在12月脫穎而出？專家統計了過去10年12月份上漲機率100%的個股，幫投資人找出意想不到的12月強股。

台股自2020年3月份的低點8523點起漲迄今，已經滿足了黃金比率的1.618倍，換算起來過去8個月的時間漲了超過5000點，可說是月月漲、季季高，尤其是在11月的美國總統大選之後，在強勢新台幣的帶動下，台股上漲超過1000點，整體來看，這波多頭的走勢銳不可當，也讓投資人賺得荷包滿滿！

歷年12月上漲機率高

然而，進入到12月份的台股是否還可以繼續漲下去呢？我們先從加權指數歷年來12月份的漲幅來看，統計過去10年僅有2018年12月份是下跌的，其餘都是上漲。以過去10年的資料來看，台股12月份上漲機率高達90%，如果統計過去20年的資料，總共有4次是下跌，16次上漲。以過去20年來看，台股12月份上漲的機率也有80%。就台股歷年統計資料分析，12月份上漲的機率算是滿高的，那麼，我們就來看看有哪些是12月份上漲機率較高的個股。

統計過去10年12月份上漲機率100%的個股，包括：水泥類股的東泥（1110），有鑑於全球熱錢流竄，股市呈現多頭走勢，再加上廠商紛紛加碼投資建廠與建築所需的相關需求，東泥9月與10月營收呈現年增與月增同步增長的情況，近期成交量也有逐步放大的跡象，但是仍是屬於交易量較小的股票，所以在買進的時候不宜買進太多張數，不然有可能會出現「價格被自己買上去，等到12月底要賣出的時候，價格又被自己賣下來」的情況。

南亞（1303）可說是交易量大且占大盤權重高的股票，所以頗受外資法人的青睞，雖說投信是站在賣方，但是以南亞身為台灣50成分股的角度來看，仍是以外資的買盤為主要觀察指標。

從外資籌碼來看，近期外資買超南亞已經持續將近1個月的時間了，看起來外資相對看好南亞在年底時的表現，主要是因為看好客戶端需求回溫、積極備貨，使得相關產品的價格走揚，進而推升公司營運成長動能。

南亞等待低點再布局

就操作面來說，過去10年南亞12月的平均漲幅約為5%，如果以過去3年的12月平均漲幅來看，約在1.6%左右，所以投資人可以留意南亞是否有因為台股漲多壓回而導致的低點出現，再做適量的布局即可，畢竟要買低才有賣高的機會。

聯發（1459）主要從事聚酯加工絲的製造，也是一檔交易量較小的股票，因此投資人在買進的時候不要太大量去買進，避免因為成交量較小而致使買賣價差變大，進而產生買進、賣出時的虧損。