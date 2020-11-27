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典範轉移勢之所趨 AI概念股具備長線投資價值

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／孫慶龍】

展望未來25年、甚至30年，人類史上最巨大的革命即將來臨，就是AI革命。若能善加利用AI，台灣將可成為世界的製造中心，而台股中的相關AI概念股，也將具備長線的投資價值。

投資股市不用太擔心小細節，只要關注大方向，賺錢真得不難，很多人都被小細節困住，例如擔心美國聯準會的利率政策、新台幣的匯率走勢、失業率，甚至經濟成長率等，這些都容易讓投資人忽略長線可以賺大錢的契機。

投資商機因運而生

愛因斯坦終其一生，創造了一個簡單的公式：E=mc2，說明了愈聰明的人，其實愈能夠簡單表達，不需要一堆複雜的公式，因為只有將問題簡單化，才能找到真正的關鍵核心，而這所謂關鍵核心，若從投資的角度來看，其實就是掌握「典範轉移」的產業趨勢。

附圖的2張照片，地點都是在美國紐約的第5大街上，其中一張拍攝時間是1900年，當時路上的景象，99%是馬車，只有1%是汽車，然而，就在1908年福特推出T行車過後的5年，1913年的同一個地點，99%已經是汽車，只有1%是馬車，這就是典範的轉移、投資的商機。再者，根據許多研究機構的樂觀預估，2035年，在同一個地點，將會有99%的比重都是自駕車，只有1%的汽車，需要人類自己駕駛。

典範轉移，創造了許多優秀且成功的企業家，包括亨利福特（汽車）、洛克菲勒（石油工業）、愛迪生（電）、JP摩根（金融）等，並且反映在1960年全球前10大的企業中，就有高達9家是跟汽車、電力、石油領域有關。

AI革命就在眼前

回顧人類重大典範轉移的革命，農業革命持續了4000年然後進入到工業革命；資訊革命從25年前，1995年開始，雖然1994年全球前10大企業只有IBM一家與IT有關，但到了2020年，全球前10大企業中，就有7家跟IT與網路有關，而前5大企業分別為微軟、亞馬遜、蘋果、Google、FB。

展望未來25年、甚至30年，筆者認為：人類歷史上最重要，且最巨大的革命即將來臨，就是AI（人工智慧）革命。過去30年，在資訊革命下，CPU效能、記憶體容量、溝通速度已經成長了100萬倍，而未來30年，在AI革命下，預估還能夠再成長100萬倍。

AI將成為服務人類的僕人，2040年當人類人口成長到100億人時，機器人也會來到100億個，並且包括各種形式。

例如自駕車、在天上飛、在水裡游、1公釐小的機器人、100公尺高機器人等，屆時預估全球將有1兆個晶片，安裝在不同裝置的上，AI將影響到所有的產業。

AI最擅長只有一個字，就是：預測，例如天氣預測、生產活動預測（供應量是透過預測決定的）、甚至叫車預測（Uber目前已可做到預測15分鐘後，有多少人會在這個街口上叫車等），畢竟若從IQ的角度來觀察，AI確實將明顯優於人類。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/11/27 No.1225】

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