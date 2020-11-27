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宅經濟商機超乎想像 選股操作祕訣就在季線！

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／陳威良】

宅經濟商機仍然是展望股市的必修題材，而宅經濟所帶來的受惠產業廣泛，到底哪些個股適合現階段投資？專家建議務必透過「季線」來把關，能站上季線才可期待後續多頭行情。

最近輝瑞、莫德納陸續傳出新冠肺炎疫苗研發的重大成果，激勵全球股市上演慶祝行情，不過就實際情況來說，即使出現了疫苗，也不表示病毒從此消失，況且要讓疫苗在全世界普遍施打，恐怕有種種難關尚待克服，這並非短期內就可實現的利多，所以疫情後的新生活型態還會持續下去。微軟創辦人比爾．蓋茲就曾預測，即使疫情結束，在辦公室工作的時間也至少會降低30%，由此可知宅經濟商機仍然是展望股市的必修題材。

筆電市場走向兩極化

根據Fing研究機構指出，疫情後包括居家時間、遠距辦公時間和遊戲時間都有明顯拉升。疫情後平均每天透過電腦在家辦公的時間，從3～7個小時提升至5～8小時，導致對桌上型電腦和筆電有明顯新增需求；此外，連在家打電玩的遊戲時間也從2～7小時提升至4～8小時，顯示所有可以透過電腦進行的活動，包含遠距辦公、線上學習、線上購物和線上遊戲等所花的時間都明顯提升。

目前筆電市場走向兩極化，遠距工作或遊戲需求促進高階筆電需求增溫，另一部分是因應遠距教學的需求，低階筆電Chromebook的需求也明顯提升。所以包括筆電品牌廠宏碁（2353）、華碩（2357），以及代工大廠廣達（2382）、仁寶（2324）、英業達（2356）都異口同聲看好景氣將至少旺到2021年。

研調機構統計今年第2季NB出貨5186萬台，季增74%、年增24%；第3季出貨季增0.3%、至5200萬台，年增23%；第4季進入淡季，估計季減15%、年增10%；全年NB出貨1.78億台，年增18%，但預估明年成長將下滑至年增7%左右。這顯示筆電雖然出貨暢旺，可是動能已有轉弱跡象，勢必壓縮股價上漲空間。

筆電族群的股價後續能否期待，必須審慎考慮相對位階。以宏碁為例，第1季EPS0.18元，第2季成長至0.4元，第3季爆發至0.76元，創下近10年來新高，業績表現可圈可點。不過，股價在第3季財報公布前累積波段漲幅已超過5成，從上半年的低點起算，更是早就翻倍大漲，因為今年業績基期墊高，明年縱使對訂單量信心十足，但成長勢必減緩，所以股價漲多之後反倒拉回跌破季線，恐有利多出盡風險。可見選股除了要檢視財報、追蹤展望之外，更重要的是股價的位階與型態。

面板受惠宅經濟需求

宅經濟需求也讓面板業出現久違的陽光，友達（2409）、群創（3481）都看好面板景氣到明年都將萬里無雲，就財報而言，友達第3季EPS0.3元、群創0.16元，雙雙終結數年的虧損，確實繳出振奮人心的好成績，而且友達每股淨值有17.89元，群創每股淨值更是達到22.94元。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/11/27 No.1225】

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