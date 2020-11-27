群幣崛起趨勢確立 20檔挖礦概念股漲聲響起

【文／蔡明翰】

外資看好虛擬貨幣的趨勢改變，近期紛紛提出看好比特幣價格走勢的言論，在各類虛擬貨幣價格持續攀升下，不僅沉寂已久的挖礦需求有望重新燃起，曾經紅極一時的挖礦概念股也開始蠢蠢欲動。

比特幣是運用電腦設備，透過特定的演算法計算之後所產生，僅約2100萬枚，國家的實體貨幣會有超發之問題，相較比特幣總數具有上限，因此保值性較高，並且比特幣具有加密特性，以區塊鏈技術分散儲存，依現有技術無法偽造。

4利多夾擊推動漲勢

另透過程式或App，經過網路即時移轉至用戶之電子錢包，可省下透過銀行匯兌所需之稅費、匯差，因此就單純的交易目的而言，比特幣具有相當的優勢，導致比特幣價格由2010年的一文不值，上揚至近期的1.9萬美元之上。

2020年比特幣價格走勢強勁來自數個利多簇擁，後續漲勢值得期待。一為拜登勝選將有助虛擬貨幣的發展，主要因川普對虛擬貨幣並無好感，認為不是真的錢，價格有太高的波動性，因此支持美元為惟一的主導性貨幣，間接壓抑比特幣價格表現，雖拜登未對虛擬貨幣看法表態，但民主黨在競選期間接受比特幣做為政治金，因此幣圈投資者普遍認為拜登勝選有助於比特幣發展。

二為寬鬆市場成為重要推手，主要還是疫情干擾經濟發展，因此今年以來美國聯準會快速降息並大量購債，導致市場資金充沛，但後續疫情對經濟的衝擊持續降低，導致資金的投資報酬率要求持續拉高，自然往高風險、高報酬的標的移動，其中，虛擬貨幣與原物料皆為風險較高的投資商品，但原物料的主要指標「原油」受到空運停擺影響，油價弱勢影響市場對原物料的投資意願，承擔高風險的資金皆轉向虛擬貨幣，因此推升比特幣價格逼近歷史高點。

三為投資人結構改變，比特幣前一波瘋狂漲勢出現在2017年，價格從1000美元飆漲到2萬美元，主要來自散戶追漲的熱潮，但熱潮散去後1個月價格慘跌超過50%，今年因美元的貶值趨勢，吸引機構投資人運用比特幣做為有效避險，包括美國軟體公司MicroStrate與Square等機構都開始購入比特幣，做為資產配置的一部分，導致籌碼更加集中。

根據研究業者Flipside Crypto指出，虛擬貨幣在區塊鏈上的帳戶顯示，約2%的帳戶持有95%的比特幣，顯示比特幣的籌碼優勢，並且目前在Google對比特幣的搜尋量，只有2017年2萬美元高峰的10%左右，顯示散戶仍相對冷靜，價格強勢但仍未有出現過熱現象。

最後也是最重要的利多，10月底PayPal宣布與虛擬貨幣公司Paxos合作，將提供美國用戶透過PayPal帳戶交易比特幣、以太幣、萊特幣等虛擬貨幣的功能，並且至2020年年底購買及出售均不收取手續費。

另外，PayPal透露未來服務將不只侷限於美國，預計2021年上半年虛擬貨幣交易功能將拓展至國際市場，用戶將能運用虛擬貨幣在PayPal全球串連的2800萬商家購物，並且不會給消費者或商家帶來額外費用，解決虛擬貨幣實質購買力偏低的問題，未來虛擬貨幣交易將不會僅存在於特定族群，未來實質購買力將有望與實質貨幣相抗衡，從根本解決虛擬貨幣的最大難題。