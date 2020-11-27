台股多空前哨站 專業視角贏在起跑點

【文／編輯部彙整】

今年即將進入尾聲，台股表現可圈可點，你的操作成績單呢？本單元將透過專家視角，2021年多空初步檢視，多重角度切入，想要大豐收，就得贏在起跑點。

時序即將進入今年的尾聲，大家都異口同聲的表示，「2020年最好趕快過去吧」，對全球而言，庚子年的確是驚濤駭浪的，新冠肺炎肆虐奪走上百萬條生命，至今仍有部分歐美，甚至亞洲地區恐引爆2次疫情，所幸最近傳來疫苗即將面世的好消息，大家應該都體認到「最壞的狀況就要過去了」。

再把焦點擺回到投資市場，面對即將到來的2021年，投資人該做些什麼準備，有哪些觀察重點是首要掌握的？不確定因素會是哪些？台股在2020年表現相當亮眼，眼看萬四就在眼前，2021年是否有機會突破萬四，並朝萬五邁進？以下3位市場大師將針對2021年台股可能的走勢、看好的產業、觀察的重點，做一解析。

飆股天后 阮蕙慈》

農曆年前可望挑戰萬五

美國選後台股見回不回，不但過了13031點高點，甚至還一路創新高到13951點，破箱形之後還有多少空間？此時，就該回到意味中期助漲力道的週線格局來看。

尤其週KD自80拉回後到50附近往上交叉，再向上進入80的高檔鈍化區時，就以往經驗來看，從K值、D值都進入80的鈍化點開始，指數有再往上翻1倍漲幅的實力，例如上次發生在108年第4季，指數從低檔10340點漲到10月25日的11347點，此時K值跟D值都進入鈍化區，當時指數已經漲了千點，但從當週低點11147點開始，又往上翻了千點到12197點。現在週KD值剛剛都站上80，資金面又特別寬鬆，加上美國新總統就職前的政治空窗期及台股的財報空窗期、12月份有投信作帳、1月還會有法人的回補行情及作夢行情，簡單來說，2021年農曆年前，指數有挑戰15000點的機會。

農曆年後因為拜登新政開始，市場應該會停看聽，加上若新冠疫苗可開始施打，有可能重啟全球經濟活動後，雖然有利多，但是市場可能擔心各國央行會不會開始緊縮資金，加上台股還有年報及第1季財報要公布，以往報稅季也會有大股東申讓，因此Q1末到Q2可能就是高檔震盪，但指數還是維持相對強勢的整理。

綠能及5G長多可期

不過，到了Q3，基期已不如Q2低，重啟經濟若見到成效，Fed有可能開始收回資金，各國央行不排除跟進，對股市會有較不利的影響，指數有可能回到14000點之下並來到年度低點，而Q4在經過Q3的震撼教育後，經濟復甦的成效將漸漸反映在股市，加上進入傳統的景氣旺季，指數可望再回到15000點甚至再創新高。