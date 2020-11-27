快訊

龍巖集團創辦人李世聰涉侵占2100萬元 以200萬元交保

撂話要1打35 陳柏惟今被林為洲架脖3秒拉開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股多空前哨站 專業視角贏在起跑點

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／編輯部彙整】

今年即將進入尾聲，台股表現可圈可點，你的操作成績單呢？本單元將透過專家視角，2021年多空初步檢視，多重角度切入，想要大豐收，就得贏在起跑點。

時序即將進入今年的尾聲，大家都異口同聲的表示，「2020年最好趕快過去吧」，對全球而言，庚子年的確是驚濤駭浪的，新冠肺炎肆虐奪走上百萬條生命，至今仍有部分歐美，甚至亞洲地區恐引爆2次疫情，所幸最近傳來疫苗即將面世的好消息，大家應該都體認到「最壞的狀況就要過去了」。

再把焦點擺回到投資市場，面對即將到來的2021年，投資人該做些什麼準備，有哪些觀察重點是首要掌握的？不確定因素會是哪些？台股在2020年表現相當亮眼，眼看萬四就在眼前，2021年是否有機會突破萬四，並朝萬五邁進？以下3位市場大師將針對2021年台股可能的走勢、看好的產業、觀察的重點，做一解析。

飆股天后 阮蕙慈》

農曆年前可望挑戰萬五

美國選後台股見回不回，不但過了13031點高點，甚至還一路創新高到13951點，破箱形之後還有多少空間？此時，就該回到意味中期助漲力道的週線格局來看。

尤其週KD自80拉回後到50附近往上交叉，再向上進入80的高檔鈍化區時，就以往經驗來看，從K值、D值都進入80的鈍化點開始，指數有再往上翻1倍漲幅的實力，例如上次發生在108年第4季，指數從低檔10340點漲到10月25日的11347點，此時K值跟D值都進入鈍化區，當時指數已經漲了千點，但從當週低點11147點開始，又往上翻了千點到12197點。現在週KD值剛剛都站上80，資金面又特別寬鬆，加上美國新總統就職前的政治空窗期及台股的財報空窗期、12月份有投信作帳、1月還會有法人的回補行情及作夢行情，簡單來說，2021年農曆年前，指數有挑戰15000點的機會。

農曆年後因為拜登新政開始，市場應該會停看聽，加上若新冠疫苗可開始施打，有可能重啟全球經濟活動後，雖然有利多，但是市場可能擔心各國央行會不會開始緊縮資金，加上台股還有年報及第1季財報要公布，以往報稅季也會有大股東申讓，因此Q1末到Q2可能就是高檔震盪，但指數還是維持相對強勢的整理。

綠能及5G長多可期

不過，到了Q3，基期已不如Q2低，重啟經濟若見到成效，Fed有可能開始收回資金，各國央行不排除跟進，對股市會有較不利的影響，指數有可能回到14000點之下並來到年度低點，而Q4在經過Q3的震撼教育後，經濟復甦的成效將漸漸反映在股市，加上進入傳統的景氣旺季，指數可望再回到15000點甚至再創新高。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/11/27 No.1225】

延伸閱讀

北京遞橄欖枝 願與拜登在抗擊疫情等全球議題合作

難以承認敗選 川普：若拜登贏得選舉人票就離開白宮

拜登財經閣員 下周公布

期貨商論壇／中美晶期 盯10日線

相關新聞

盤點12月必漲好股 精選8檔年底最強候選黑馬

進入到12月份的台股是否還可以繼續漲下去呢？更重要的是，哪些個股能在12月脫穎而出？專家統計了過去10年12月份上漲機率100%的個股，幫投資人找出意想不到的12月強股。

典範轉移勢之所趨 AI概念股具備長線投資價值

展望未來25年、甚至30年，人類史上最巨大的革命即將來臨，就是AI革命。若能善加利用AI，台灣將可成為世界的製造中心，而台股中的相關AI概念股，也將具備長線的投資價值。

宅經濟商機超乎想像 選股操作祕訣就在季線！

宅經濟商機仍然是展望股市的必修題材，而宅經濟所帶來的受惠產業廣泛，到底哪些個股適合現階段投資？專家建議務必透過「季線」來把關，能站上季線才可期待後續多頭行情。

群幣崛起趨勢確立 20檔挖礦概念股漲聲響起

外資看好虛擬貨幣的趨勢改變，近期紛紛提出看好比特幣價格走勢的言論，在各類虛擬貨幣價格持續攀升下，不僅沉寂已久的挖礦需求有望重新燃起，曾經紅極一時的挖礦概念股也開始蠢蠢欲動。

台股多空前哨站 專業視角贏在起跑點

今年即將進入尾聲，台股表現可圈可點，你的操作成績單呢？本單元將透過專家視角，2021年多空初步檢視，多重角度切入，想要大豐收，就得贏在起跑點。

華麗變身股 轉骨再造 強勢回歸！

在新冠肺炎疫情蔓延、中美貿易大戰等多重利空淬煉下，產業前景已經出現大翻轉，過去不被市場重視的好公司開始進行整合、轉型，找出另一片天，也有部分公司在舊領域中，找到新藍海，這些華麗變身股轉骨成功後，將強勢回歸！

疫苗利多 漲聲響起 哪些族群迎回春行情？

輝瑞、莫德納等相關疫苗臨床數據傳出佳音，讓全球股市在美國大選後持續大漲，台股也再攀高點，在「疫苗好消息」旺季來臨下，哪些族群將迎來回春行情？

疫苗出爐！大解救？ 高盛：標普明年再漲2成

在新冠疫情似有捲土重來之際，2家疫苗公司先後傳出捷報，然從疫苗公司股價表現，與高層賣股動作來看，未來疫苗出爐對短期經濟的幫助其實不大，中長期比較有機會出現轉機。

嚴選7檔千里馬股 獲利年年成長 前景樂觀看俏

隨著上市櫃公司前3季獲利成績揭曉，法人也將陸續評估上市櫃公司來年的投資價值性，本文專家將搶先幫大家篩選出2021年潛力成長股，讓投資人未來在投資布局上更輕鬆。

211檔股期當沖更划算 遵守交易策略多空兩面光

很多人聽到期貨交易就非常畏懼，其實股期當沖短線交易重視的是資金的控管與趨勢延續性，挑好標的後，遵守交易策略進出，個股期貨可以是投資交易上非常好用的金融工具之一。

陸十四五規劃科技自立 新經濟數字產業發光

全球股市在美大選後連袂上漲，中美關係最壞情況已過，而中國已在十四五規劃中布局，儘管近期有螞蟻集團IPO受阻也無礙前進，未來全球投資焦點將聚集在新政治格局下的經濟發展。

漲價族群來勢洶洶 報價搭股價 籌碼操作空間大

目前漲價族群中應以新站上檯面的為主要對象，因漲幅小又處低檔；加上籌碼穩定，法人也剛進場。操作上會有較大利潤空間，風險性也較小，如比特幣、航運相關即屬於此一族群。

熱門新聞

美禁令鬆綁 5G相關股重啟漲勢？

ABF載板三雄上演大驚奇 找下一個缺貨漲價族群

施昇輝：存錢投資 才能翻轉人生！

降息會減輕房貸族多少負擔？

盤點12月必漲好股 精選8檔年底最強候選黑馬

美台大聯盟 網通先發陣容

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。