211檔股期當沖更划算 遵守交易策略多空兩面光

【文／盧昱衡】

說到短線交易，投資人對於「當沖」一定不陌生，「當沖」全名是當日沖銷。當沖交易近年非常盛行，主要有2大優勢：

1.持倉時間愈短，承擔的潛在風險就愈小，避開留倉的隔夜風險。

2.在台股使用當沖交易時，沖銷後僅須支付中間價差及交易成本，等於是不用準備大筆買股資金。

風險控制相對得宜

對於小資族來說，除了長線的存股外，透過風險較能控制的當沖交易參與市場，逐漸成為一種新趨勢。

在此，要來跟讀者介紹「股期當沖交易」。股期就是股票期貨的簡稱，標的為相對應的股票，例如大家熟悉的台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等皆有相對應的股票期貨：台積電期貨、聯發科期貨與鴻海期貨等。

一般人對於期貨相對較為陌生且有風險較高的印象，的確，期貨，是一種進入門檻低，操作專業門檻高的金融工具。相對的，相較於現股，個股期貨在風險控制得宜的情況下有諸多好處：

保證金制度：交易期貨須先在期貨商開戶，並存入保證金後方能交易，相較於現股T＋2日的買賣交割制度，期貨須先把資金存入期貨商戶頭，且隨時監控資金水位，而這些保證金並非買賣價金，僅做為履約保證的押金，仍屬於投資人，資金運用更為靈活。但當帳戶資金水位低於與期貨商約定的水位時（通常為風險指標的25%），期貨商將會代為沖銷（俗稱砍倉）。

槓桿優勢與風險：由於僅準備保證金即可交易，一般來說，期貨相較於現貨可將槓桿放大2～20倍不等，今日要介紹的個股期貨原始保證金主要有3個級距：期貨價格的「13.5%」、「16.2%」、「20.25%」若該標的波動較大，期交所亦可訂定高於級距320.25%的保證金。

成本優勢：相較於現股當沖賣出時的證交稅率減半後的千分之1.5，個股期貨期交稅率為10萬分之2，只要交易進出都會收取，兩邊加起來為10萬分之4，兩者有37.5倍的差距，若以1檔價格為100元的標的2張個股當沖，與個股期貨1口比較如附表，你可清楚發現兩者差距若換算成跳動點數，個股當沖百元價位的個股，買賣價差需要3元的差距方能打平成本，而個股期貨僅須1個跳動點0.5元即進入獲利區間。這樣的成本差距讓個股期貨當沖交易在進出上更為靈活。

目前共有211檔個股期貨可供操作：正如同並非每檔個股皆可當沖，也不是每一檔個股都有相對應的個股期貨標的可供操作，目前期交所公布的個股期貨有211檔，並會依據個股的流動性及股價穩定性不定時做增減。