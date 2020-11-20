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嚴選7檔千里馬股 獲利年年成長 前景樂觀看俏

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／鍾國忠】

台股指數先前一直在13000點附近整理，無法拉大上攻格局，直到11月9日大漲突破長期整理格局，也因如此，過去13000點的壓力也將轉為短期支撐，近期上市櫃公司已公布完畢Q3財報成績，市場也開始出現個股投資價值分析。

財報公布、個股表現

由於本波櫃買市場並未跟上集中市場腳步創高，因此預期在台指期貨結算後，指數仍有可能因KD指標來到高檔而做拉回整理，但在資金持續寬鬆下，預期低接買盤也將伺機而進，近期台股在財報公布下，將是個股表現為主，此也將是筆者本篇訴求重點，期待在指數創高且短線乖離過大過程中，仍能協助投資人找到操作獲利的契機。

今年迄今已公布前3季的獲利成績，因此，大致上一家上市櫃公司的2020年獲利市場也已有個定數，尤其今年尚有新冠疫情與新台幣升值影響，如果前3季能獲利成長就已不容易，若能夠連續2～3年獲利成長，那更是表示公司競爭力有相當的強度，從附表公司來分析，因疫情在家工作需求、5G與原物料等類股仍有成長性，以下針對兩大面向個股營運做扼要分析。

電子類股

華擎（3515）：Q3營收51.9億元，QoQ+10%，YoY+34.2%，前3季每股獲利達8.34元，已超越去年全年EPS4.95元，主要是受惠在家工作需求持續，帶動主機板及顯示卡出貨持續成長，而伺服器則因客戶調整庫存，動能放緩，在營收規模放大，以及伺服器Barebone出貨比重下降下，預期毛利率仍可望維持高檔水準，費用也在人力持續擴充以及研發費用增加下，比Q2微幅增加。

公司對Q4展望樂觀，其中受惠AMD新一代Ryzen 5000系列CPU將在Q4推出，加上NVIDIA及AMD也都在Q4有GPU新晶片推出下，主機板、顯示卡需求仍可望維持，伺服器需求則小幅下滑，日盛預估華擎Q4營收47.3億元，QoQ-5.4%，YoY+22.4%，稅後純益3.77億元，稅後EPS3.12元。另外，預估華擎2020年、2021年營收分別為185.8億元、213.8億元，稅後純益13.5億元、17億元，稅後EPS11.21元、14.09元，因2021年展望仍樂觀，中長期可望隨AMD市占率持續提升，營收持續成長，未來可持續追蹤個股營運業績。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/11/20 No.1224】

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