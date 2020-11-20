快訊

不服管束就拔牙！好市多因涉嫌壓榨猴子 暫停販售椰奶

世界朝東斜？史上最大自貿區RCEP的「低標大贏家」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫苗出爐！大解救？ 高盛：標普明年再漲2成

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）相隔1週先後宣布自己研發的新冠肺炎疫苗有效性分別高達90%和將近95%，效果遠超外界預期，在歐美目前疫情愈來愈嚴重之下，更是市場渴望已久的大利多而推升全球股市，尤其道瓊指數更因莫德納在11月16日發表其疫苗效果更好而迫近3萬點大關。

並沒有預期的單純

但接下來真的像高盛與摩根士丹利等法人認為全球經濟有救？其實疫苗並非像外界預期的那麼單純！首先，這些疫苗仍未正式得到歐美主管機關授權上市使用！即使上市，也早被歐美大國事前預購絕大部分。而且何時上市？量產規模足夠應付全球需求？如果分配疫苗？沒得到疫苗的國家如何自救？

疫苗出爐，也許中長期是經濟的救星，但短期內恐怕只是一場海市蜃樓，對全球人命與經濟的幫助遠沒有想像中那麼偉大！但在市場熱烈期待下，航空與觀光等受疫情重創的產業已率先回升，至於原先受惠於疫情的科技與防疫等漲多的類股卻拉回。

輝瑞在11月9日宣布其疫苗有效性達9成，其股價當天飆漲約7.7%，但接下來股價就被拉回，迄19日止僅累漲2.5%。

相反地，莫德納股價不但當天大漲7.3%，其後還一路飆漲，16日當天更飆漲近1成，短短1週內累漲35%，這跟莫德納表示要跟美國食品暨藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權也有關係。

輝瑞高層趁高賣股

但在供應量上，輝瑞要高於莫德納許多。前者今年底前可供應全球5000萬劑疫苗，明年最多供應13億劑；後者今年底前可供應美國2000萬劑，明年全球供應5億到10億劑。即使目前仍不清楚各國每劑的採購價，但從數量上看，輝瑞的生意額都應該比莫德納大，可股價卻比對方弱太多。

就在大家搶購疫苗而生意接不完情況下，輝瑞高層卻在9日公司宣布大利多之際趁高賣出持股。執行長艾伯樂（Albert Bourla）當天賣出約13萬2500股、執行副總裁蘇斯曼（Sally Susman）也賣出近4萬3700股。兩人的賣點平均在41.94美元，按輝瑞股價9日開盤41.86美元，盤中高點41.99美元來看，這兩位高層幾乎是開盤後沒多久即賣股。

在市場期待大利多就在眼前之際，輝瑞高層賣股就顯得相當急。是背後有不為人知的可能狀況？輝瑞與莫德納分別向美國疾病管制與預防中心（CDC）的諮詢委員會報告其疫苗須超低溫才能保存，前者需要儲存在攝氏零下70度，後者為攝氏零下20度。專家認為這對於一般醫療辦公室或藥物管理設施都極難達到如此低溫要求，這增加儲存、配送與注射等難度。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/11/20 No.1224】

相關新聞

華麗變身股 轉骨再造 強勢回歸！

在新冠肺炎疫情蔓延、中美貿易大戰等多重利空淬煉下，產業前景已經出現大翻轉，過去不被市場重視的好公司開始進行整合、轉型，找出另一片天，也有部分公司在舊領域中，找到新藍海，這些華麗變身股轉骨成功後，將強勢回歸！

疫苗利多 漲聲響起 哪些族群迎回春行情？

輝瑞、莫德納等相關疫苗臨床數據傳出佳音，讓全球股市在美國大選後持續大漲，台股也再攀高點，在「疫苗好消息」旺季來臨下，哪些族群將迎來回春行情？

疫苗出爐！大解救？ 高盛：標普明年再漲2成

在新冠疫情似有捲土重來之際，2家疫苗公司先後傳出捷報，然從疫苗公司股價表現，與高層賣股動作來看，未來疫苗出爐對短期經濟的幫助其實不大，中長期比較有機會出現轉機。

嚴選7檔千里馬股 獲利年年成長 前景樂觀看俏

隨著上市櫃公司前3季獲利成績揭曉，法人也將陸續評估上市櫃公司來年的投資價值性，本文專家將搶先幫大家篩選出2021年潛力成長股，讓投資人未來在投資布局上更輕鬆。

211檔股期當沖更划算 遵守交易策略多空兩面光

很多人聽到期貨交易就非常畏懼，其實股期當沖短線交易重視的是資金的控管與趨勢延續性，挑好標的後，遵守交易策略進出，個股期貨可以是投資交易上非常好用的金融工具之一。

陸十四五規劃科技自立 新經濟數字產業發光

全球股市在美大選後連袂上漲，中美關係最壞情況已過，而中國已在十四五規劃中布局，儘管近期有螞蟻集團IPO受阻也無礙前進，未來全球投資焦點將聚集在新政治格局下的經濟發展。

漲價族群來勢洶洶 報價搭股價 籌碼操作空間大

目前漲價族群中應以新站上檯面的為主要對象，因漲幅小又處低檔；加上籌碼穩定，法人也剛進場。操作上會有較大利潤空間，風險性也較小，如比特幣、航運相關即屬於此一族群。

太陽能基本面翻轉 需求增台廠下游相關倒吃甘蔗

過去2年台灣太陽能產業處困境，在長期供過於求導致廠商虧損之下，由上游端開始逐步減產，但需求維持穩定下，再加上全球綠電潮流興起，導致Q2起太陽能族群業績由谷底翻身。

最佳勝選股 選後新戰場！誰將強勢崛起？

隨著美國總統大選不確定因素釐清，在電子股領軍下，台股近期再攀高點，於國外新冠疫苗傳出捷報，時序又邁入年底的當下，投資市場會出現什麼樣的新風貌？本單元專家將針對美大選後行情做剖析，帶投資朋友掌握最新市場脈動。

零股操作走另類路線 不定期 不定額 往下買 不買漲

長期零股存股方式百百種，除了「定期定額」的新手方式外，也可試試以「不定期、不定額」的方法來買進，買跌不買漲、慢慢往下買的策略，應該有機會創造更高的報酬率。

Q4超級黑馬 題材、財報、集團 各就各位

在一切利空釐清後，Q4布局就將回歸基本面，此次本刊將透過題材、財報、集團股交叉比對，找出接下來盤面最夯族群，Q4超級黑馬股就在其中。 Part 1：雙十一及美國黑色星期五購物節 Part 2：集團作帳誰最衝 Part 3：Q3財報超級比一比

美元地位將不保？ 保住霸主之位 卻未必能強勢

當國際間出現重大政經危機時，避險需求就促使美元轉強，已反映出美元霸主地位不是輕易就能被動搖！雖然美元的地位不會動搖，卻不代表它能持續成為強勢貨幣。

熱門新聞

疫苗出爐！大解救？ 高盛：標普明年再漲2成

嚴選7檔千里馬股 獲利年年成長 前景樂觀看俏

立好心中一把尺 買屋別當跟屁蟲

半導體族群 長線保護短線

疫情持續的投資環境主軸

華麗變身股 轉骨再造 強勢回歸！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。