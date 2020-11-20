疫苗出爐！大解救？ 高盛：標普明年再漲2成

【文／阮文非】

輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）相隔1週先後宣布自己研發的新冠肺炎疫苗有效性分別高達90%和將近95%，效果遠超外界預期，在歐美目前疫情愈來愈嚴重之下，更是市場渴望已久的大利多而推升全球股市，尤其道瓊指數更因莫德納在11月16日發表其疫苗效果更好而迫近3萬點大關。

並沒有預期的單純

但接下來真的像高盛與摩根士丹利等法人認為全球經濟有救？其實疫苗並非像外界預期的那麼單純！首先，這些疫苗仍未正式得到歐美主管機關授權上市使用！即使上市，也早被歐美大國事前預購絕大部分。而且何時上市？量產規模足夠應付全球需求？如果分配疫苗？沒得到疫苗的國家如何自救？

疫苗出爐，也許中長期是經濟的救星，但短期內恐怕只是一場海市蜃樓，對全球人命與經濟的幫助遠沒有想像中那麼偉大！但在市場熱烈期待下，航空與觀光等受疫情重創的產業已率先回升，至於原先受惠於疫情的科技與防疫等漲多的類股卻拉回。

輝瑞在11月9日宣布其疫苗有效性達9成，其股價當天飆漲約7.7%，但接下來股價就被拉回，迄19日止僅累漲2.5%。

相反地，莫德納股價不但當天大漲7.3%，其後還一路飆漲，16日當天更飆漲近1成，短短1週內累漲35%，這跟莫德納表示要跟美國食品暨藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權也有關係。

輝瑞高層趁高賣股

但在供應量上，輝瑞要高於莫德納許多。前者今年底前可供應全球5000萬劑疫苗，明年最多供應13億劑；後者今年底前可供應美國2000萬劑，明年全球供應5億到10億劑。即使目前仍不清楚各國每劑的採購價，但從數量上看，輝瑞的生意額都應該比莫德納大，可股價卻比對方弱太多。

就在大家搶購疫苗而生意接不完情況下，輝瑞高層卻在9日公司宣布大利多之際趁高賣出持股。執行長艾伯樂（Albert Bourla）當天賣出約13萬2500股、執行副總裁蘇斯曼（Sally Susman）也賣出近4萬3700股。兩人的賣點平均在41.94美元，按輝瑞股價9日開盤41.86美元，盤中高點41.99美元來看，這兩位高層幾乎是開盤後沒多久即賣股。

在市場期待大利多就在眼前之際，輝瑞高層賣股就顯得相當急。是背後有不為人知的可能狀況？輝瑞與莫德納分別向美國疾病管制與預防中心（CDC）的諮詢委員會報告其疫苗須超低溫才能保存，前者需要儲存在攝氏零下70度，後者為攝氏零下20度。專家認為這對於一般醫療辦公室或藥物管理設施都極難達到如此低溫要求，這增加儲存、配送與注射等難度。