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疫苗利多 漲聲響起 哪些族群迎回春行情？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／黃靖哲】

越過13031點前高點後，在台積電（2330）領軍下，指數不斷衝高，直衝本波V形反轉1：1滿足點13918點而不止。即使美國總統選舉仍沒有最終結果，但美國多年的民主經驗也讓市場對衝突有限，一段期間塵埃落定有信心，加上美國輝瑞、莫德納（Moderna）等相關疫苗臨床數據傳出佳音，全球股市在美國大選之後持續大漲，迎接第4季行情的樂觀氣氛。

台、日、韓領先創高

其中更為特別的在於，日、韓、台等東亞股市，更率先領先歐美創下波段新高。除了美元貶值，亞洲資產價值相對強勢的因素外，日、韓、台等地的防疫較歐美有成效，應是其中重要原因。法國、德國、西班牙等地，目前還持續有封城的狀況，疫情仍處高峰，美國狀況也相當嚴重，確診人數日日攀高，月中已達到每日16萬人新高狀況。

此時更可以看出，美國總統大選漸漸平息之後，對抗疫情可說是最重要的全球大事，疫苗研究、施打進度更是未來北半球經濟，能否在明年春天進入正式恢復的重要關鍵。為何說「正式恢復」？股市雖創新高，但除了台灣、南韓今年GDP為正數，歐美主要經濟大國仍處於衰退，呈現年度GDP負數的狀況。股市目前的榮景，只是先行反映在於各國央行資金寬鬆的結果，而人們不可能永遠處於國境封鎖或在家隔離不上課、上班狀況，經濟也會因此衰退不前。

因此，疫苗的出現與普及，可說是人們要恢復正常生活的最重要分界點。輝瑞藥廠第3期臨床部分數據出爐，高達90%對病毒有防護力的數據，為市場打下強心針。美國相關內需產業波音一週大漲36%，迪士尼一週大漲20%，特別是美國戲院股AMC當日大漲51%，後面即使有壓回，幅度也有19%，可見疫苗的出現帶來正向的曙光。

當然，許多人質疑輝瑞疫苗的成效與需要-70?C的冷鏈運送等，但筆者看法有所不同。首先，輝瑞的疫苗傳出好消息，接下來應該是「疫苗好消息」的旺季，許多在今年年中因應美國「神速計畫」，及各國重要第3期疫苗研究，都可能在本年年底、明年前2個月陸續可以達到解盲的期限。在輝瑞公布消息一週之後，莫德納公司16日公布數據高達94%有效，超越輝瑞，更確定筆者想法。

由於經驗上疫苗只要6～7成防護率就算成功，數據顯示新冠病毒變異性不高，疫苗成功率應可高於之前僅6成左右預期。因此，阿利斯康、Novavax、德國BNT等都會陸續達到許可解盲的狀況，既然前面兩個率先解盲數據超乎預期甚多，推斷多數也可帶來市場激勵的消息。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/11/20 No.1224】

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