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華麗變身股 轉骨再造 強勢回歸！

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／李冠嶔】

今年以來股價最令大家驚艷的不只是台積電（2330），長年被忽視的晶圓二哥─聯電（2303）從今年低點13.1元最高漲到34元，漲幅達159%；去年買下格羅方德新加坡8吋廠的世界（5347）也從54.7元上漲至104元。這些以8吋晶圓為主力的代工廠，為何成為現金追捧的當紅炸子雞？

老舊製程迎來第二春

8吋晶圓廠過去被視為落後製程，在2007年數量達到高峰後，許多廠房陸續關閉或轉型成為12吋廠。根據集邦科技統計，全球前10大晶圓代工廠裡，8吋晶圓廠共計40座，有33座在亞洲，其中15座在台灣，中國大陸有7座；以數量來看，聯電共有8座8吋晶圓廠，為台廠之冠。由於12吋才是主流尺寸，設備商已停產部分8吋機台，加上蓋1座8吋廠約需10億美元，其他8吋廠早就提完折舊，因此透過併購、買二手設備與提高生產效率最為有利。

中美貿易戰的衝擊，讓國際大廠轉向中芯國際以外的晶圓代工廠下單，加上中芯國際大股東紫光集團財務吃緊，公司有息債務總額將近7000億元台幣，超過一半將於1年內到期，能撐多久都不知。今年因為「宅經濟」所形成「新常態（New Normal）」的居家辦公、上課趨勢，帶動PC、NB、平板、遊戲機、伺服器等需求大增，4G邁向5G的世代交替，都是8吋廠代工漲價的原因。

8吋廠主要生產嵌入式記憶體（eFlash）、電源管理IC（PMIC）、面板驅動IC、影像感測器（CIS）、指紋辨識IC，微控制器（MCU）…等。在這次疫情影響下，遠距工作教學拉升面板需求、驅動IC缺貨潮，5G手機需要3～4顆PMIC，較以往的4G倍增。手機多鏡頭CIS從以前的1顆變多顆，先進駕駛輔助系統（ADAS）也需要搭載鏡頭，從以前的4～8顆變成現在的10～12顆，搭載的CIS進入高速成長階段。物聯網、車電、醫療用的8位元與32位元MCU也是8吋廠的主要產品，疫情使得測溫、血糖機MCU需求暴增，產能滿載。

紛紛以買廠取代建廠

世界在2014年買下南亞科（2408）於桃園的8吋晶圓廠，去年初併下格羅方德新加坡的3E 8吋廠，今年加入營運；聯電去年9月出手併下與富士通半導體合資廠，雖然是12吋而不是8吋，但近期董事會通過資本支出147.93億元，法人傳聞是為了買東芝8吋廠做準備；華新集團的新唐（4919）今年也花了70億元買松下的6吋、8吋廠，看上的都是這波缺產能漲價的潮流。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/11/20 No.1224】

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