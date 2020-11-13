零股操作走另類路線 不定期 不定額 往下買 不買漲

【文／林明謙】

這幾年買零股來存股的方式愈來愈為市場所接受了，其實不管是家人或是朋友，只要是想進入股市的新手，筆者都會建議「定期定額」、每個月或每個星期買一點零股來存股，這個方式的確是市場上的主流，是股票新手的最佳策略。

然而，對於一些在市場中比較久點、有些投資概念的投資人，可能會覺得「定期定額」的投資方式無法滿足他們，因為雖最穩健，但卻不一定是最佳的投資策略。

在此，我們不妨嘗試一下「不定期、不定額」的方式來買進，「等待時機、設定價位逢低買進」，看到好的大跌時點，大幅買進看看。

以更大的自由度買零股

以下談到的這個方式，基本上對於定期與定額的方式加以變化，讓投資人以更大的自由度來買零股，由於買零股的投資人基本上會以較長期的投資心態進場，筆者建議可以設定一個價位來買進，由於投資人不太會設這種價位，建議可以參考一條均線，那就是120天的「半年線」，通常在跌破半年線之後，就是中長期的買點，因此建議若不想用每個月定期定額方式來買零股，可以在跌破半年線之後進場加碼零股。

這個策略可以簡單而容易的執行，舉例說，原本投資人設定每個月3000元定期定額買零股，在這個策略下，可以先將每個月本來要買零股的資金給先存起來，也許存了4、5個月之後，等到股價跌破了半年線就可以來進場，可以不定額一口氣的大筆買進，或是慢慢的在半年線下逢低買進都可。

筆者舉零股族最喜歡買的台積電（2330）來看，今年3月份全球大跌時，台積電出現了今年第1個跌破半年線的買點，此時就可以把手中要買零股的資金給往下慢慢買，當時半年線的股價約在309元左右，雖然新冠肺炎的疫情正在擴大，當然市場氣氛很恐慌，可是若你存零股的公司是像台積電這種大企業，10年後不會倒的公司，反而可以趁這個機會往下慢慢買，買跌不買漲，因此你的平均成本應該可以有機會買在300元以下，接下來就進入漫長的等待，4月、5月及6月時，台積電的股價也都還在季線以下，因此若有要準備買零股的資金，就一樣慢慢的買。

存台積電零股等著大漲

讓我們再往前看台積電2019年的情況，一開始台積電的股價是在半年線235元附近之下，因此買零股的資金可以一直往下買，在3月上漲正式脫離半年線後，就先暫停買進，先將每個月手中的錢給存起來。