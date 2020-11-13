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太陽能基本面翻轉 需求增台廠下游相關倒吃甘蔗

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／蔡明翰】

太陽能產業依技術可區分為矽晶、薄膜等兩大類，目前市場主流為矽晶太陽能電池，包含單晶與多晶兩種型態，共占約近9成市場，單晶的轉換效率較高，但採購成本亦相對高；多晶的轉換效率雖較低，但因上游矽片擴產較易，性價比較高，故為目前市場主流。

台廠多處太陽能中游

目前全球在上游矽材的主要領導廠商為保利協鑫（中國大陸）、OCI（南韓）、Wacker（德國）、Hemlock、REC Silicon（挪威／美國）、Tokuyama（日本）等大廠，共占全球7成以上產值，另外台灣在上游的矽晶圓產業雖然僅次於龍頭中國，但全球市占率低於1成，遠低於中國的6成以上，因此太陽能上游並非台灣的強項所在，至於太陽能下游產業而言，台灣雖有多家設備供應商，但全部僅占全球市場比重約2%，台灣太陽能產業主要布局在中游電池領域，全球市占率約1成5，僅次於中國。

自2000年開始發展太陽能產業以來，國內市場曾經出現大好榮景，太陽能電池廠股價出現倍數漲幅，但後續國際間供應商快速崛起，導致市場逐漸飽和，尤其紅色供應鏈的快速擴產，導致產品出現供過於求的現象，2010年開始衰落，迫使其他中下游台廠紛紛淡出電池領域，轉向以模組、系統開發為主，過去2年間，台灣的太陽能處於困境，包括益通及綠能先後退出市場，市場一片慘澹，但長期供過於求導致廠商虧損之下，由上游端開始逐步減產，但需求維持穩定之下，導致今年第2季太陽能族群業績由谷底翻身。

茂迪、元晶虧轉盈

研調機構Energy Trend指出，太陽能由上游矽料開始短缺，加上疫情關係，使物流運輸和供應受限，因此價格飆漲，漲幅最高達4成，帶動下游的太陽能矽晶圓、電池、模組價格也全面攀升，基本面帶動下，指標性個股茂迪（6244）與元晶（6443）皆出現轉虧為盈，其他個股即使維持虧損，但虧損金額皆出現大幅縮減，顯示太陽能產業供需全面好轉，並非個股題材炒作，因此太陽能族群股價全面性轉強，由全球重點太陽能股價表現觀察，不僅台灣太陽能股飆升，包括中國與美國太陽能族群皆出現強勢表現，在全球相關族群皆出現強勢表現之下，再次證明產業間基本面的翻轉，可降低台灣個股炒作帶動族群轉強的投機風險。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/11/13 No.1223】

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