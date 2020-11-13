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漲價族群來勢洶洶 報價搭股價 籌碼操作空間大

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／黃漢成】

盤面上漲族群買盤持續火熱，不過，新漲價族群優於舊漲價族群，主因來自於籌碼的穩定性。新漲價族群在沒有大量市場資金介入、主力大戶強勢拉升前，籌碼自然相對穩定。

而且如果股價尚處於低位階時期，市場資金較認同而願意進場，其中最明顯的就是看到比特幣族群已成為近期新漲價族群的代表。

比特幣處牛市初期

比特幣：Q4以來比特幣價格已從10773美元漲至15605美元，不到2個月的時間裡已飆漲44.8%，漲勢強勁可歸因於下列4項：

1、美國總統大選有一定的推動作用。儘管美國大選還沒有正式宣布最終結果，但拜登獲勝的概率極大，他在經濟復甦的選擇上是採行鉅額的財政刺激方案。因此，市場通脹預期持續增加，美元匯率跌至2年內低點。

2、新冠疫情2度爆發。因疫情影響，歐美多國已採行2度封城行動，美國在此同時感染新冠病毒人數也不斷創高，單日已突破13萬人，市場避險需求有一定程度的上升。

3、全球專業投資機構入場帶來的效應。如美國加密資產管理公司灰度的大規模購買。灰度10月29日單週增持了15907個比特幣，光是11月5日單日就增持了7800個比特幣，而比特幣1週產量才6300個。

4、大陸將發行數位貨幣。目前大陸已有4家大型國有銀行正同時在深圳等城市對央行數位貨幣進行大規模測試，這似乎意味著數位人民幣的發行即將來臨。

市場認為，目前比特幣已進入牛市且處初期。大量機構已逐步入場且持續增大比特幣持有份額，本輪漲勢大部分散戶仍然處於觀望階段，後市大量用戶的湧入將為比特幣帶來更多的動能，將比特幣做為一種潛在避險資產的積極情緒顯然正在提振當中。

國內比特幣概念股如板卡的撼訊（6150）、華擎（3515）、麗臺（2465）...等，近期股價已從橫向整理的階段出現底部量增突破短期均線走勢，不僅日均線呈現糾結交叉向上，連同週的5、22、65的均線也交叉向上。其中最具代表性者為撼訊，第3季度財報為EPS0.55元，較上季虧損0.06元及去年同期虧損0.66元正式轉盈。總經理陳劍威指出，上游載板、電源IC晶片缺貨，加上電競、挖礦終端市場需求火熱，造成顯卡市場缺貨現象，平均價格漲幅約在1成左右，從週K線圖中可看出大型的2年長期底部已完成，股價將迎接此波比特幣大漲，重現2017年到2018年的股價飆漲行情。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/11/13 No.1223】

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