陸十四五規劃科技自立 新經濟數字產業發光

【文／賴宗裕】

美國大選後，金融市場表現正面，全球股市連袂上漲，恐慌指數走低、美元下跌、人民幣上漲、債市表現平穩，原本市場擔心美國總統大選結局紛擾可能重創金融市場，這個現象在川普落敗的情況下並沒有發生，雖然川普拒絕承認在美國大選落敗，預估此餘波盪漾不會改變拜登勝選事實，金融市場回歸理性。

景氣復甦行情已啟動

從金融市場的表現，不難看出一致認為拜登上台對中國會比較友善，11月5日香港恆生指數大漲3.25%、恆生科技指數更大漲5.45%，深圳、上海股市亦全面上漲，港股的漲幅大過A股，被川普困住的半導體股激烈大漲，華虹半導體大漲12.5%、中芯國際上漲7.4%，當大家密切關注美中角力新方向之餘，可以確定的是2021年資金行情、景氣復甦行情正式啟動。

港股漲勢優於中國主因香港地緣、政治關係，在中美貿易戰中受到拖累，這次螞蟻集團A＋H股上市案暫緩，停泊在香港參與螞蟻新股認購的國際熱錢，適時搶進低基期的港股，尤其是以「恆生科技股涵蓋的成分股」為主，並透過滬股通、深股通的通道搶進A股。

恆生科技指數有著「港版NASDAQ」之稱，該指數由恆生指數有限公司負責計算，由30支恆指科技成分股的市值計算出來的，主要來自中國新經濟重點科技股，指數於2020年7月27日開始啟動，香港股市有4家ETF追蹤恆生科技股指數，分別為南方恒生科技（03033.HK）、華夏恒生科技（03088.HK）、恒生科技ETF（03032.HK）、iShare安碩恒生科技ETF（03067.HK），資產規模以最先上市的南方恒生科技ETF最高，基金規模已逾40億港元。

2020年為中美關係最谷底之時，拜登的中國政策尤其令人關注，拜登與中國打交道超過40年歷史，拜登過去稱歡迎中國崛起，已改口視中國為美國頭號戰略挑戰，中美關係的對抗趨勢將持續進行，但選後應有緩和、喘息契機出現，拜登對中美關係的處理相信會比川普穩妥。

拜登曾在2011年至2012年多次與習近平見面，曾嘗試促使中美建立「好勝不好戰」（competitive but not bellicose）的關係，未來入主白宮後，拜登不致認為美國過去與中國接觸失敗，彼此仍會保有些許交流，但會將對抗重心改為復興美國，拜登眾顧問認為美國必須以自由價值和經濟創新，重掌美國領導地位，這種以自我進步拉大競爭者距離，取代川普以各種手段打趴競爭者的方式是相當正面的，期待兩個大國以良性循環方式競爭，促進國際社會安定、和諧。