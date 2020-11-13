快訊

鑽信用卡漏洞 「烤雞王」狂刷6300萬賠不出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最佳勝選股 選後新戰場！誰將強勢崛起？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／許博傑】

美國總統大選結果出爐，由拜登當選，並預計於明年1月20日上任，市場正在觀察，先前美國對華為的禁令是否放鬆，一但成真，2021年的科技產業又將經歷一次新的洗牌狀況。

短期內機率仍不高

美放鬆華為管制禁令

我們從先前美國政府對於華為的管制，以及美國盟友的態度來看，研判未來一段時間要馬上放寬管制的機率並不高，尤其因為華為在5G設備的領先，更是造成先前歐美廠商競爭的壓力，在先前美國開槍對華為制裁後，如何讓歐美的廠商技術與市占超前，並且能在未來順勢擺脫對華為的依賴，才是美國以及其盟友現階段的算盤，所以，在拜登上台後的短期內，5G相關設備的管制放鬆機率仍不高。

而日前，中國華為消費者業務執行長余承東曾經證實，因為在美國制裁的情況下，華為麒麟系列處理器已經面臨無貨可用的情況，為了突破這樣的困境，並填補華為在半導體製造領域上的不足，根據中國媒體的報導，華為已經在7月宣布將全方位紮根半導體製造，並在內部正式啟動塔山計畫，也提出明確的發展目標，準備建設一條完全沒有美國技術與設備的45奈米處理器晶片生產線，預計今年內建置完成，此外，華為還同時更進一步在尋找合作建立28奈米處理器晶片生產線的可能。

以華為的宣示及報導來看，雖是以45奈米為起點的難度較低，但過去在沒有美國制裁的限制下，有中國政府全力支持的中芯國際從28奈米要跨入14奈米就已經要花大量的時間與金錢，如今，在美國限制使用美國晶片製造設備的外國企業對華為出貨前，也要取得出口許可下，華為的半導體夢要圓只能說難如登天。

雖然，目前台灣許多半導體設備、耗材廠的產品與美國廠商比競爭力相對大，但也因為當中都還是有美國技術，所以，即使華為有中國廠商的支援，但在未來的2～3年間仍是難以完成半導體的自足方向，然對於台廠來說，在失去華為訂單後，反而他廠的高階訂單順勢很快填滿，造成目前台積電（2330）持續大好的現況，並且明年聯電（2303）、世界（5347）的8吋產品還有向上漲價的空間，這是先前市場意料不到的現象。

明年更上一層樓

半導體設備族群看俏

此外，在台積電持續朝3奈米、5奈米製程升級的狀況下，台灣的設備、耗材廠就算沒有華為的新訂單，還是都持續的看好，畢竟今年全年資本支出已經來到170億美元，明年仍會更上一層樓，還是隨著台積電成長的主力部隊。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/11/13 No.1223】

相關新聞

陸十四五規劃科技自立 新經濟數字產業發光

全球股市在美大選後連袂上漲，中美關係最壞情況已過，而中國已在十四五規劃中布局，儘管近期有螞蟻集團IPO受阻也無礙前進，未來全球投資焦點將聚集在新政治格局下的經濟發展。

漲價族群來勢洶洶 報價搭股價 籌碼操作空間大

目前漲價族群中應以新站上檯面的為主要對象，因漲幅小又處低檔；加上籌碼穩定，法人也剛進場。操作上會有較大利潤空間，風險性也較小，如比特幣、航運相關即屬於此一族群。

太陽能基本面翻轉 需求增台廠下游相關倒吃甘蔗

過去2年台灣太陽能產業處困境，在長期供過於求導致廠商虧損之下，由上游端開始逐步減產，但需求維持穩定下，再加上全球綠電潮流興起，導致Q2起太陽能族群業績由谷底翻身。

最佳勝選股 選後新戰場！誰將強勢崛起？

隨著美國總統大選不確定因素釐清，在電子股領軍下，台股近期再攀高點，於國外新冠疫苗傳出捷報，時序又邁入年底的當下，投資市場會出現什麼樣的新風貌？本單元專家將針對美大選後行情做剖析，帶投資朋友掌握最新市場脈動。

零股操作走另類路線 不定期 不定額 往下買 不買漲

長期零股存股方式百百種，除了「定期定額」的新手方式外，也可試試以「不定期、不定額」的方法來買進，買跌不買漲、慢慢往下買的策略，應該有機會創造更高的報酬率。

Q4超級黑馬 題材、財報、集團 各就各位

在一切利空釐清後，Q4布局就將回歸基本面，此次本刊將透過題材、財報、集團股交叉比對，找出接下來盤面最夯族群，Q4超級黑馬股就在其中。 Part 1：雙十一及美國黑色星期五購物節 Part 2：集團作帳誰最衝 Part 3：Q3財報超級比一比

美元地位將不保？ 保住霸主之位 卻未必能強勢

當國際間出現重大政經危機時，避險需求就促使美元轉強，已反映出美元霸主地位不是輕易就能被動搖！雖然美元的地位不會動搖，卻不代表它能持續成為強勢貨幣。

驚濤駭浪創新局 暴漲暴跌股 老莫股誰能再起？

今年來的股市行情雖是多頭趨勢，但走勢卻非常驚濤駭浪，不少個股出現大漲後大跌、大跌後大漲的情況，甚至沉寂多年的老莫股，多檔股價在今年也重振往日雄風，這些股票投資人該怎麼看？

活用ETF布局全世界 中國平穩美恐震盪 股債不一

據統計，ETF深獲投資人喜愛，若是具風險控管意識的，除了國內ETF，還可針對海外ETF做布局，且可根據國家、產業、投資等級做嚴選，對於短、中、長期報酬率都會有不錯收獲。

疫苗 半導體 軟體正夯 7檔明星股將成鎂光燈焦點

美國仍是全世界影響力最大的國家，其總統大選政策必然牽動全球局勢、經濟，專家預測美國大選後，抗疫族群將再度成為市場焦點，另外，半導體、軟體服務相關股都可留意。

鴻海集團作帳有看頭 操作宜掌握財報 中長線啟動

鴻海可說是國內最大的集團公司，今年不一樣的是鴻海帶起了市場另一番的新思惟，不管是營運、毛利率、獲利、籌碼、法人及線型優勢等眾多正面力道，將有利於股價的一波推升。

紅綠燈戰法隔日沖 短線價差決戰明天第一盤

隔日沖與當沖最大不同點，是多了隔夜的變數與風險，但為什麼還有人刻意選擇留倉？這些短線高手又是如何提高隔日沖的勝率？專家將教你「闖紅燈」與「等綠燈」戰法輕鬆操作。

熱門新聞

日本珍奶熱退燒 「沒人陪聊」惹禍？

痛失大同百年經營權 林郭文艷：我也想問 到底怎樣決策才是對的？

3大家族密會 「大新光」整併進入關鍵時刻？

揭開2020年漲價潮下的房市真相！

漲價族群來勢洶洶 報價搭股價 籌碼操作空間大

最佳勝選股 選後新戰場！誰將強勢崛起？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。