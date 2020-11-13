最佳勝選股 選後新戰場！誰將強勢崛起？

【文／許博傑】

美國總統大選結果出爐，由拜登當選，並預計於明年1月20日上任，市場正在觀察，先前美國對華為的禁令是否放鬆，一但成真，2021年的科技產業又將經歷一次新的洗牌狀況。

短期內機率仍不高

美放鬆華為管制禁令

我們從先前美國政府對於華為的管制，以及美國盟友的態度來看，研判未來一段時間要馬上放寬管制的機率並不高，尤其因為華為在5G設備的領先，更是造成先前歐美廠商競爭的壓力，在先前美國開槍對華為制裁後，如何讓歐美的廠商技術與市占超前，並且能在未來順勢擺脫對華為的依賴，才是美國以及其盟友現階段的算盤，所以，在拜登上台後的短期內，5G相關設備的管制放鬆機率仍不高。

而日前，中國華為消費者業務執行長余承東曾經證實，因為在美國制裁的情況下，華為麒麟系列處理器已經面臨無貨可用的情況，為了突破這樣的困境，並填補華為在半導體製造領域上的不足，根據中國媒體的報導，華為已經在7月宣布將全方位紮根半導體製造，並在內部正式啟動塔山計畫，也提出明確的發展目標，準備建設一條完全沒有美國技術與設備的45奈米處理器晶片生產線，預計今年內建置完成，此外，華為還同時更進一步在尋找合作建立28奈米處理器晶片生產線的可能。

以華為的宣示及報導來看，雖是以45奈米為起點的難度較低，但過去在沒有美國制裁的限制下，有中國政府全力支持的中芯國際從28奈米要跨入14奈米就已經要花大量的時間與金錢，如今，在美國限制使用美國晶片製造設備的外國企業對華為出貨前，也要取得出口許可下，華為的半導體夢要圓只能說難如登天。

雖然，目前台灣許多半導體設備、耗材廠的產品與美國廠商比競爭力相對大，但也因為當中都還是有美國技術，所以，即使華為有中國廠商的支援，但在未來的2～3年間仍是難以完成半導體的自足方向，然對於台廠來說，在失去華為訂單後，反而他廠的高階訂單順勢很快填滿，造成目前台積電（2330）持續大好的現況，並且明年聯電（2303）、世界（5347）的8吋產品還有向上漲價的空間，這是先前市場意料不到的現象。

明年更上一層樓

半導體設備族群看俏

此外，在台積電持續朝3奈米、5奈米製程升級的狀況下，台灣的設備、耗材廠就算沒有華為的新訂單，還是都持續的看好，畢竟今年全年資本支出已經來到170億美元，明年仍會更上一層樓，還是隨著台積電成長的主力部隊。