疫苗 半導體 軟體正夯 7檔明星股將成鎂光燈焦點

【文／黃靖哲】

今年已經接近尾聲，對股市的震撼消息卻未稍減。從年初一開始的新冠肺炎疫情全球橫行，之後全球央行全力救市、香港國安法的正式實施、美中南海面對面的衝突與圍堵…等，最後還有這場史上衝突性最強的美國總統大選。由於美國仍是全世界影響力最大的國家，總統大選相關政策必然牽動全球局勢、甚至經濟，選情的不明確也造成了多數人投資腳步不前與股市的量縮。

歐美疫情再成為壓力

但是筆者認為，選舉情勢的緊張，影響的可能是短線心理上的衝擊，而且美國國會巧妙的留下了高額的「紓困案」，可說是短線非常好的緩衝機制。以目前紓困金額在5000億美元和2.2兆美元間討論的狀況而言，如果選舉結果造成股市的大跌與經濟的失血，國會可能以高額紓困金額通過、以減緩股市震盪；反之，如果選後美股震盪小，就算以低額紓困金通過也可穩定股市（甚至反向上漲則紓困金案可以遲延…等），這成為美國經濟與股市的穩定支撐。

當然，我們絕非全面樂觀、無風險管理概念，在美國選舉進行的過程中，法國、德國、英國等歐洲國家再次因為新冠肺炎確診人數直線上升而陸續採取「封城」與「行動限制令」等措施，敲響了新冠肺炎疫情再起的警鐘；同時，美國也再次突破每天8萬人次的確診人數，這是阻礙經濟與股市的最大隱憂。由此判斷，在疫情降溫之前，股市難以做出大幅的突破，即使台灣防疫成果成為全球之典範，也難脫離全球股市之連動。

而且由技術面可見到，台股月線圖從8月開始就已經進入「整理十字」，前方連續4個長紅月K，並無向下反轉信號，日線圖上則仍屬於區間12144點～13031點間行進，不易變動。因此，在美國總統大選的「變局」中，股市與經濟可能是最終「不變」的結果。

美國總統大選後遏止病毒再次擴散、甚至不讓疫情再次影響行情，勢必是美國新總統與全球領袖持續推動的第一要務，相關醫藥與防疫方面個股有機會再次重新揚升。

因此，台灣不能全面等待外援，相關疫苗股的股價拉回之後，再次從低檔上揚，且近期因國外施打流感疫苗與台灣出現某些副作用案例，使得國光生（4142）與高端疫苗（6547）股價拉回相對委屈。

國光生可逢低布局

其實，國人關注力太高度放大解讀副作用狀況，就醫學觀點而言，「沒有百分之一百有效的疫苗與藥物」，台灣施打人數副作用比率約3成，與過去幾年相同，且所有醫學臨床都是以一定比例與多數人有療效做為通過審查依據，顯然市場過度恐慌。

國光生、高端疫苗這兩檔疫苗概念股，近期已進入週線的三角區間整理，基本面這兩家公司都開始由一期人體實驗末開始籌畫申請二期，並無不良消息傳出，因此股價拉回可成為二次承接逢低布局的機會。