活用ETF布局全世界 中國平穩美恐震盪 股債不一

【文／朱岳中】

根據投信投顧公會截至9月底的資料，國內投信目前共發行了202檔ETF（Exchange Traded Funds，交易所買賣基金，國內又稱為指數股票型基金）在市場流通（另還有3檔ETF連結基金），總規模達到1兆7878.7億新台幣，以檔數來看約是整體基金發行量的2成，但以規模來看卻占全體基金的4成以上，可見國人對於ETF投資的熱愛。

國外ETF達8成

分散國內系統風險

再仔細深入分析，投資國內的ETF有32檔（含反向及槓桿型）；投資國外的ETF高達170檔，檔數占比高達近85%。若以規模來看，投資國外的ETF也達到8成，顯見國內投資人不拘泥於國內市場，而能展望全球做布局，這既分散國內系統風險，更不錯過海外投資契機。

進一步來看，股票型ETF以投資中國市場的最多，其次則為美國，這也正是今年以來投資市場表現最好的2個地區。

不過，以投資金額而言，中國相關ETF只比美國多2檔，規模卻多了近1倍（詳見附表2）；而投資美國的ETF金額還不如全球型來得多，這可能是投資人基於分散風險考量，選擇布局全球型，而且全球型ETF在美國的權重超過一半以上，還是可享受到今年以來美股的強勢反彈。

若以產業別看，股票型ETF中以高達12檔的科技產業最多。不過最多的還是以追蹤各大市場主要指數的ETF為主。追蹤產業指數的，就只有1檔追蹤生技指數的，追蹤其他產業的就都沒有，這是國內市場較可惜的地方，投資人較沒機會以ETF布局其他產業。

債券型分成2大類

投資等級公司債金額高

以債券型ETF的類別來看，檔數最多的是投資等級公司債與美國公債；若以金額來看，投資等級公司債壓倒性勝出，總規模高達4300多億元，其次則為新興市場債的2600多億元，但新興市場債ETF只有11檔，換算起來，平均每檔規模還高過投資等級公司債；比較讓人意外的是，國內投資人最愛的高收益債卻只有3檔相關ETF，金額僅共140億元。

相較於主動式高收益債基金，國內投資人總購買金額超過9000億元（境內加境外），會有這麼大的差異，箇中原因就不得而知了。可能是因為債券型ETF的主力買家是法人，尤其是保險業，因此在供需上與主動式基金差很大。