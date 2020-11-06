驚濤駭浪創新局 暴漲暴跌股 老莫股誰能再起？

【文／呂漢威】

今年來的股市行情仍然是多頭趨勢，但其走勢卻是非常的驚濤駭浪，若從個股來看，有哪些是屬於震盪劇烈的大漲大跌股票呢？我們可以從股價振幅的數據來找出這些個股。

大漲後大跌股

DR股今年名列前茅

我們先統計出個股自年初以來每週股價的震盪幅度，然後再將這些資料計算出標準差（波動度），其用意在於利用標準差數據的大小，來判別哪些個股股價的震盪幅度比較大，並再利用基本面和技術面的數據，找出操作的邏輯。

因此，附表篩選出的股票主要是以今年年初以來，個股股價的震盪幅度由大至小來做排序，並同時列出個股的本益比、股價淨值比，最後剔除近60日平均成交量在1000張以下的個股。

首先，觀察符合相關條件的前10名個股分別為越南控-DR（9110）、明輝-DR（911608）、美德醫療-DR（9103）…..等個股，當中除了科風與中天2檔股票不屬於台灣存託憑證（TDR）之外，其餘的股票都是TDR，仔細觀察這8檔TDR自年初以來的走勢，明顯地看出都是暴漲暴跌的情況，目前股價幾乎都快要跌回到起漲點。

而再從過去累計漲幅來看，統計2010年至2019年上述TDR的月漲幅合計數皆為負數，但今年年初以來月漲幅合計數皆為正數，這也說明了在2010年至2019年期間，上述8檔TDR幾乎都沒有明顯的漲勢出現，直到今年才出現明顯的漲勢。由於近期相關個股都跌回到起漲點，因此，符合「先大漲、後大跌」的條件。

面對這些先大漲、後大跌的股票該如何操作？以TDR標的來說，目前應該是等待反彈的階段，以泰金寶-DR來看，股價在大漲之後又大跌，並且於10月底爆大量，這表示該檔股票最近有很多人進場去布局等待，因此，應以短線搶反彈的操作為主。

中天整理3個月

兩策略操作謀定後動

其次是今年上半年股價引領風騷的生技股中天，自8月份開始整理迄今，已經有3個月的期間，我們可以將這3個月區間整理的下緣視為低檔支撐區，上緣視為壓力區，操作面可採行兩種策略。

一部分持股可做為短線的區間操作，也就是當股價來到區間下緣，且股價未跌破時買進，隨後當股價來到區間上緣時則獲利了結。