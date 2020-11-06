快訊

美國大選開票／喬治亞州戰況激烈 川普僅領先拜登665票

低估川普，高估拜登？美大選民調四年來進步多少？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚濤駭浪創新局 暴漲暴跌股 老莫股誰能再起？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／呂漢威】

今年來的股市行情仍然是多頭趨勢，但其走勢卻是非常的驚濤駭浪，若從個股來看，有哪些是屬於震盪劇烈的大漲大跌股票呢？我們可以從股價振幅的數據來找出這些個股。

大漲後大跌股

DR股今年名列前茅

我們先統計出個股自年初以來每週股價的震盪幅度，然後再將這些資料計算出標準差（波動度），其用意在於利用標準差數據的大小，來判別哪些個股股價的震盪幅度比較大，並再利用基本面和技術面的數據，找出操作的邏輯。

因此，附表篩選出的股票主要是以今年年初以來，個股股價的震盪幅度由大至小來做排序，並同時列出個股的本益比、股價淨值比，最後剔除近60日平均成交量在1000張以下的個股。

首先，觀察符合相關條件的前10名個股分別為越南控-DR（9110）、明輝-DR（911608）、美德醫療-DR（9103）…..等個股，當中除了科風與中天2檔股票不屬於台灣存託憑證（TDR）之外，其餘的股票都是TDR，仔細觀察這8檔TDR自年初以來的走勢，明顯地看出都是暴漲暴跌的情況，目前股價幾乎都快要跌回到起漲點。

而再從過去累計漲幅來看，統計2010年至2019年上述TDR的月漲幅合計數皆為負數，但今年年初以來月漲幅合計數皆為正數，這也說明了在2010年至2019年期間，上述8檔TDR幾乎都沒有明顯的漲勢出現，直到今年才出現明顯的漲勢。由於近期相關個股都跌回到起漲點，因此，符合「先大漲、後大跌」的條件。

面對這些先大漲、後大跌的股票該如何操作？以TDR標的來說，目前應該是等待反彈的階段，以泰金寶-DR來看，股價在大漲之後又大跌，並且於10月底爆大量，這表示該檔股票最近有很多人進場去布局等待，因此，應以短線搶反彈的操作為主。

中天整理3個月

兩策略操作謀定後動

其次是今年上半年股價引領風騷的生技股中天，自8月份開始整理迄今，已經有3個月的期間，我們可以將這3個月區間整理的下緣視為低檔支撐區，上緣視為壓力區，操作面可採行兩種策略。

一部分持股可做為短線的區間操作，也就是當股價來到區間下緣，且股價未跌破時買進，隨後當股價來到區間上緣時則獲利了結。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/11/6 No.1222】

相關新聞

美元地位將不保？ 保住霸主之位 卻未必能強勢

當國際間出現重大政經危機時，避險需求就促使美元轉強，已反映出美元霸主地位不是輕易就能被動搖！雖然美元的地位不會動搖，卻不代表它能持續成為強勢貨幣。

Q4超級黑馬 題材、財報、集團 各就各位

在一切利空釐清後，Q4布局就將回歸基本面，此次本刊將透過題材、財報、集團股交叉比對，找出接下來盤面最夯族群，Q4超級黑馬股就在其中。 Part 1：雙十一及美國黑色星期五購物節 Part 2：集團作帳誰最衝 Part 3：Q3財報超級比一比

驚濤駭浪創新局 暴漲暴跌股 老莫股誰能再起？

今年來的股市行情雖是多頭趨勢，但走勢卻非常驚濤駭浪，不少個股出現大漲後大跌、大跌後大漲的情況，甚至沉寂多年的老莫股，多檔股價在今年也重振往日雄風，這些股票投資人該怎麼看？

活用ETF布局全世界 中國平穩美恐震盪 股債不一

據統計，ETF深獲投資人喜愛，若是具風險控管意識的，除了國內ETF，還可針對海外ETF做布局，且可根據國家、產業、投資等級做嚴選，對於短、中、長期報酬率都會有不錯收獲。

疫苗 半導體 軟體正夯 7檔明星股將成鎂光燈焦點

美國仍是全世界影響力最大的國家，其總統大選政策必然牽動全球局勢、經濟，專家預測美國大選後，抗疫族群將再度成為市場焦點，另外，半導體、軟體服務相關股都可留意。

鴻海集團作帳有看頭 操作宜掌握財報 中長線啟動

鴻海可說是國內最大的集團公司，今年不一樣的是鴻海帶起了市場另一番的新思惟，不管是營運、毛利率、獲利、籌碼、法人及線型優勢等眾多正面力道，將有利於股價的一波推升。

紅綠燈戰法隔日沖 短線價差決戰明天第一盤

隔日沖與當沖最大不同點，是多了隔夜的變數與風險，但為什麼還有人刻意選擇留倉？這些短線高手又是如何提高隔日沖的勝率？專家將教你「闖紅燈」與「等綠燈」戰法輕鬆操作。

企業二代接班行不行？ 汎德永業帶給投資人的啟示

最近剛上市的汎德永業總裁唐榮椿表示，公司掛牌上市是因為兒子不願接班，到底真正的原因是什麼？企業上市有哪些好處與壞處？本文將探討台灣企業二代接班之路及投資啟示。

萬三銅牆鐵壁？ 美大選後行情 黑馬一把抓

美國總統大選進入最後倒數計時，如何擬定投資策略、掌握選後投資方向，已成為投資人近期重要功課，到底台股未來行情會怎麼走？您又該追蹤留意哪些題材、族群？

數位轉型大浪來襲 誰能成為浪裡淘金黑馬？

全球市場進入投資新時代，數位轉型成為廠商生存最佳利器，台積電、鴻海已經搶先卡位，還有哪些上市櫃公司能夠搭上這一波數位轉型商機浪潮？想要賺大趨勢財，就要勇於乘風破浪！本單元專家將為你找出能夠站穩浪頭、並且在浪裡淘金的好股票。

道瓊運輸 羅素2000火力足 小型股成功接棒 牛市更健康

台積電近期盤堅向上，帶領指數挑戰「萬三」關卡，將是本波段觀察重點。近期市場人氣族群包括了電子族群的5G和面板，以及非電族群中的水泥和航運，可做為觀察指標。

政府基金護盤扛重擔 跟官股行庫低買高賣卡實在

國安基金10月12日宣布退場，只用7億多元就完成護盤任務，當盤勢動盪不安的時候，不少投資人都會想跟著政府基金買股票，但跟著政府基金買股票就一定會穩賺不賠嗎？

熱門新聞

美元地位將不保？ 保住霸主之位 卻未必能強勢

驚濤駭浪創新局 暴漲暴跌股 老莫股誰能再起？

疫苗 半導體 軟體正夯 7檔明星股將成鎂光燈焦點

勞保年改應另立「儲備基金」

Q4超級黑馬 題材、財報、集團 各就各位

顏炳立：未來3年 房市將呈「個案表現」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。