美元地位將不保？ 保住霸主之位 卻未必能強勢

【文／阮文非】

今年初爆發新冠肺炎疫情席捲全球後，美元充分發揮避險功能，美元指數從3月9日的將近95點急升至3月20日的102.82點，創今年來最高，短線升幅逾8%，但在聯準會急速降息至近乎零和無限量寬之下，加上美國政府砸2兆美元挽救經濟，市場認為美元氾濫成災且經濟表現相對疲弱，使美元指數從3月高點持續走貶至一度迫近92點水準。

期間美元地位動搖的言論不斷，其中最著名的是全球最大對沖基金橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）警告，像美國那種狂砸錢救市的作法將令美元失去其霸主地位。美元持續走弱是不爭的事實，但走弱跟失去霸主地位終究是兩回事，貨幣強弱會受許多因素左右，只要看到國際間出現重大政經危機時（像美國這次總統大選的不明朗局面），避險需求就促使美元轉強，已反映出美元霸主地位不是輕易就能被動搖！

美國大力救市代價？

達里奧近期一再強調，美國透過貨幣政策與財政措施等砸下巨額資金來支撐美國經濟度過疫情危機，這種令美元氾濫的作法最終只會讓美元喪失數十年來的霸主地位。雖然股市與黃金等市場受惠美國政府與聯準會以數兆美元挹注市場來挽救經濟，但也因此令美元供應急速飆升，並讓人擔心美國振興措施可能已達到極限而再無彈藥救市。在資金持續流向中國與新興市場等經濟表現相對強勁的地區下，可能不斷增加美元的貶值壓力。

最終結果是經濟救不起來以及聯準會暗示2024年前不升息等令市場充斥美元，在美國債務大增、並讓債務貨幣化之下，美元失去經濟基本面支撐後只會喪失其原先的國際影響力。橋水也以實際行動來證明其對美元的態度，不斷把資金轉向黃金和跟通膨連動的債券上、多元化投資和尋找多有穩定現金流的股票。

達里奧警告，美元在短期內可能喪失3分之1的價值，並在未來2年內面臨美元危機。由於美元變成風險性資產，因此持有美元現金是一件危險的事。市場在美國總統大選前似乎普遍認同他的看法，因此像美股在科技股等領軍下創新高，金價也一度升破每盎司2000美元大關。總之，美元已不再是安全資產，達里奧的看法在市場上得到不少認同。

美元未來會不會喪失霸主地位，目前有許多說法，但其重要性是否已經改變，就要看當危機或不明朗因素出現時市場的態度。近期歐洲第2波疫情來襲，已導致英、德、法等主要國家先後宣布再次採取封閉措施，英國政府高層甚至暗示封閉期可能從原先的1個月延長至明年。在疫情危機打擊歐洲經濟之下，加上美國選前的不明朗因素，避險需求使美元從10月中開始轉強。