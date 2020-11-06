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Q4超級黑馬 題材、財報、集團 各就各位

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／許博傑】　

雙十一購物節、美國黑色星期五兩大消費大戲將至！正值疫情在歐美急遽升溫的此時，兩大購物節能否拉抬美、中的消費力道？而哪些產品是目前市場虎視眈眈的搶手貨？將會讓哪些產業在第4季成為超級黑馬？

本專題將就第4季的「超級黑馬」由誰來擔當揭開序幕，帶領讀者深入了解第4季的5大熱門產業，並且找出各產業的潛力股，替動盪的2020年畫下一個完美的句點。

雙十一提前引爆

電商銷售優勢相當強大

阿里巴巴集團今年延長天貓雙11購物節，首波活動已經在11月1日凌晨開跑，活動開賣111分鐘就有100個品牌成交超過人民幣1億元，其中有1100多萬人瘋湧搶華為絕版麒麟晶片手機和蘋果iPhone手機。

除了阿里巴巴的雙十一提前引爆買氣，美國的各大零售通路商也在此時磨刀霍霍準備搶攻黑色星期五購物節商機，當中亞馬遜在歐洲的提前大撒廣告更是受到法國政府關注，畢竟在歐洲疫情吃緊加上即將封城的此時，電商的銷售優勢將可能在未來打掛傳統零售通路，因此逼得法國政府不得不出面譴責，然從法國的動作來看，也顯示在疫情下未來黑色星期五的網路購物潮仍將爆發，畢竟，在6月之後歐美的景氣隨著各國救市措施推出後，已經見到回穩的跡象，這對於年底的購物旺季也將有加分的效果。

手機一向是消費者在年底購物季瘋搶的產品，蘋果在今年10月14日正式發表iPhone 12全系列新機，今年主打5G通訊以及更好的照相等功能體驗，雖然市場仍有正反不同意見，但可以肯定的是，在蘋果正式推出5G通訊功能後，iPhone 12換機潮到底能有多熱，如果從台灣的官網預購來看，iPhone 12 PRO目前是最搶手的商品，從下單到拿到手機，至少都要超過2週，這與過往相較確實有加溫現象，而從中國消費者在先前以及近期雙十一在天貓的預購來看，今年的蘋果銷量確實可以期待。

蘋果供應鏈可期待

大立光影響整體氣勢

對於蘋果供應鏈來說，在股價隨著大盤跌深後，第4季反而有跌深反彈走勢可以期待，當中股王大立光（3008）能否絕地反攻更攸關整體供應鏈氣勢，從基本面來看，確實飽受華為手機減單之痛，但若蘋果能表現優於預期，短期反而可以替大立光加分；從技術面來看，股價在蘋果新機發表日見到最低2945元展開反彈，目前已經有雙底型態，未來有機會在站上頸線3215元後往季線反攻，只要大立光走強，對於供應鏈就是好消息。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/11/6 No.1222】

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