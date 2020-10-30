鴻海集團作帳有看頭 操作宜掌握財報 中長線啟動

【文／黃漢成】

每家公司都有賺錢的魔法數字，其中深藏在財報的就是毛利率、營益率及淨利的表現，看懂這3項數字魔法，你也可以成為財報會計中的高手。鴻海（2317）未來的股價表現也將從此出發，掌握好這3項指標，你將成為鴻海集團家族的最大嬴家！

一家公司是否賺錢可從財報3大重點窺出一二：「毛利率、營益率及稅後淨利」。毛利率代表公司產品賣出後可以獲得的銷貨利潤；營益率則代表一家公司的營運成本控制是否得宜；稅後淨利就是一家公司最後的成績單了。因此，這3項指標是一家公司能否賺錢及能否成長的重要參考依據。一般投資人若能看懂這3項指標的涵義，也能當初步的會計師喔！

鴻海研究院加速升級

鴻海在新董事長劉揚偉上任後最重要的公司營運重點就放在如何使公司毛利率成長，要從現在的6%～7%成長至10%；營益率要從現在的2%～3%再成長1%。不要小看營益率1%的成長率，若以鴻海去年稅後淨利達642億元來計算，將可在獲利上大增64億元。集團看好電動車、數位醫療和機器人等3大產業市場規模發展，年複合成長率可到2成到3成以上，未來核心技術上增加人工智慧、半導體、5G／6G核心技術。因此，筆者認為鴻海現在正進入一個新的營運階段，股價在歷史低檔區，是值得長期投資或存股的進場時機。

鴻海在6月中旬正式成立「鴻海研究院」，旗下同時設立5大研究所，聚焦人工智慧、半導體、新世代通訊、資通安全及量子計算應用布局，目標建構200人團隊，進一步加速F3.0轉型節奏。公司透過轉型升級，帶動毛利率和獲利表現，要發揮本身優勢，搭上「3＋3」產業和技術發展潮流，將鎖定電動車、數位健康、機器人3大產業，布局人工智慧、半導體、新世代通訊3大核心技術，將是「3＋3」新興產業與技術的大方向。目前鴻海已宣布與凌華科技合資成立自主移動機器人公司AMR，強化自主機器人群集功能，預計第3季正式營運。

並完成5G版sub-6GHz與毫米波（mm Wave）頻段的技術整合，可應用在手機和MiFi（Mobile WiFi）等，也攜手影像應用SoC方案供應商Socionext和AI晶片設計商Hailo，推出AI邊緣運算影像處理解決方案，應用在智慧城市、智慧醫療、智慧零售與互聯網、第6代機器人控制器等。

此外與裕隆合資成立新公司，?雙方將攜手建構整車IDM價值鏈垂直整合平台。鎖定汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態，內容還包括油電混合車以及電動車兩領域。近年來先推出以油電混合車為基礎的產品，純電動車相關產品預計2年後推出。並透過與國巨（2327）的合作，降低零組件成本。長期而言毛利率可望持續轉佳。