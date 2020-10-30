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企業二代接班行不行？ 汎德永業帶給投資人的啟示

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／林明謙】

汎德永業集團總裁唐榮椿表示，公司掛牌上市是因為兒子不願接班，到底真正的原因是什麼？企業上市有哪些好處與壞處？企業掛牌是不是把風險轉嫁給投資人？本文將探討台灣企業的二代接班之路，來看看企業在經營策略上、傳承上及風險上的考量與作法，這又帶給投資人哪些投資啟示？

汎德上市找接班人

最近上市的汎德永業（2247）是由4家BMW與4家保時捷的經銷商所組成，連續6年每股獲利都可以賺超過10元，在由興櫃轉上市之前，樂觀的氣氛一度使股價超過400元，目前回到270元附近做整理，對於以180元承銷價抽到的投資人來說，仍然是大賺一筆。

公司總裁唐榮椿接受媒體訪問時曾表示，之所以會有想要上市的念頭，主要是因為兒子不願意接班，想要繼續留在臉書工作，因此上市募資並不是目的，而是為了尋找人才的永續經營理念，打知名度來吸引優秀的人才，這才是是唐榮椿的重要考量。

的確，這樣子的問題很容易出現在第2代接班的問題上，不一定是企業第2代能力太弱或是敗家，而可能是因為其志不在此，逼他也沒有用，這就是汎德永業目前遇到的問題，所以想要吸引外部人才來接班。

其實企業上市有許多的優點，一方面，股票上市後持有的投資人變得比較多，可以將風險轉嫁給投資人，這可以達成一個風險分擔的目的，因為企業在經營上本來就有一定的風險；另一方面，還可以讓整體的企業知名度上升，連帶的讓公司本身的信用評等上升，與銀行融資管道更多、可以有更多的額度，同時也能向更多的股東辦理籌資，如現金增資、公司債或可轉債，願意參與的人將會更多。

上市的優點與缺點

另外，因為上市櫃掛牌通常可以提高股票流動性，讓更多的股東願意持有，而老股東可以較佳的價格來實現長期投資上的獲利，而且也會有更多的外部監督機制，例如主管機關與專業法人的注意，資訊會更加透明化。

最後，當然是可以吸引更多的優秀人才來投效，這就是汎德永業總裁心之所望，畢竟，要找到真正熟悉這個行業、又能夠帶領公司繼續永續經營的領導人，是需要一點時間的。

而企業掛牌上市的缺點（其實也不太能夠說是缺點），就是可能會遇到以下的情況，對於小股東來說較不利。首先，掛牌上市之後，有時因為股權過於分散、尤其是管理者持股過低時，會造成管理者可能不會好好管理公司。

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