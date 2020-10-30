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紅綠燈戰法隔日沖 短線價差決戰明天第一盤

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／陳威良】

當沖交易最吸引人之處在於無本金交割，另一個主要優點則是每日盈虧結算，不需承擔收盤後的任何消息面風險。但也有許多短線高手慣於操作隔日沖銷，相較起來，「隔日沖」乃是今日買、明日賣，類似當沖鎖定極短線價差，也講求迅速與精準的效率，但必須在帳上準備較多資金以履行交割，而最大不同點，則是隔日沖得面臨從今日收盤至明日開盤期間的所有市場變數，多了隔夜的風險，那麼，為什麼還有人刻意選擇留倉呢？他們又是如何提高隔日沖的勝率呢？

先試想一個問題：什麼樣的股票明天上漲機率最高？從邏輯上來思考，今天買盤無法被滿足的股票，明天繼續被追買而推升股價續漲的可能性最高。在宜蘭有一家遠近馳名的牛肉麵店，每天只營業2小時，也只限量販售30碗，售罄就結束當天營業，饕客想品嘗若慢了幾分鐘，就只能明天提早來排隊，所以每天開門前總聚集排隊人潮，很多限量商品也是一樣的情形。

闖紅燈戰法買漲停股

股市當中有錢還不一定買得到的，就是漲停股。因為今天漲停鎖住，就像是限量美食會吸引更多想嘗鮮者，所以隔天一早就會有很多資金掛單搶進，自然形成「強恆強、漲續漲」的格局，直到賣壓大過於買盤才會止漲反轉，這也符合科學家牛頓所提出的「慣性運動」定律。

所以隔日沖的贏家高手即使知道留倉過夜將有市場風險，但手中持股都是當天盤面最強勢股票，在承受相同的大盤風險之下，有最高的上漲機率，隔天續強、甚至再攻漲停的機率也高，而就算有風吹草動也會比較抗跌。

這種鎖定強勢股來買進做隔日沖的操作策略，筆者稱之為「闖紅燈」戰法，因為盤面亮紅燈的股票就是漲停股，顧名思義，闖紅燈就是專買漲停股，而進一步來說，漲停股也有不同的類型。

早盤漲停股火力較強

若依照當天出現漲停的時間來看，可分為早盤漲停（10：00之前）、尾盤漲停（13：00之後）以及盤中漲停（10：00～13：00）。俗話說，樹大必招風，股價拉上漲停必然引發短線獲利了結賣壓，假如賣壓過重而超過追價買盤，則漲停打開震盪也是常見現象，但如此一來將會留上影線或是黑K型態，技術面若出現敗筆，則隔日就難續強。

所以，如果主力想積極作價，勢必要守住收盤價，讓震盪後於收盤時維持漲停。由此可知，同樣是漲停板，早盤漲停的個股要撐最久，往往籌碼最集中、主力很夠力，能收走所有短線浮額，而尾盤偷襲拉上漲停的個股則籌碼優勢較不明顯、主力火力也稍弱，所以在操作上，早盤漲停優於尾盤漲停，而盤中漲停則介於兩者中間。

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