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萬三銅牆鐵壁？ 美大選後行情 黑馬一把抓

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／編輯部彙整】

美國將在11月3日進行總統大選，即使目前民主黨的拜登在全美民調數據領先，但川普抓緊選前剩餘時間頻頻發力，激烈的情勢讓市場不敢壓寶誰能入主白宮，不確定性瀰漫全球市場，也讓台股投資人紛紛退守觀望，成交量能明顯萎縮。

由於美國總統大選結果牽動全球政經局勢敏感神經，因此，如何擬定投資策略、掌握美大選後投資方向，就成為投資人近期的重要功課，到底美大選後的台股是晴空萬里還是烏雲蔽日？未來指數有機會打破萬三關卡嗎？以下2位市場名家將為您擘畫美大選後的台股可能路徑。

技術派大師 廖繼弘

高點目標暫看13500

康和證券投資總監廖繼弘認為，受到美國總統大選、針對疫情紓困案卡關、歐美秋冬疫情再度上升等變數影響，美股及台股都陷入觀望震盪整理走勢，美股回測20日線及季線支撐，台股雖彈回季線上，但也無力向上突破萬三關卡，進入季線至萬三關卡間量縮狹幅震盪，中期進入盤整待變階段，待美國總統大選不確定變數消除後，股市多空方向或可較明朗化。

美國總統大選結果更攸關美股及台股11月走勢，如川普順利勝選連任，以其一向偏多股市，美股可望延續原有腳步，但除非共和黨也贏了參、眾兩院，才會有較強慶祝行情；如川普敗選，但選舉人票數差距不大，因川普曾拒絕承諾和平轉移權力，如美國總統選舉結果出現較大爭議或難產，信評公司惠譽已表示，如選後美國政局動盪及紛擾不斷，信用評等可能遭下修，將明顯衝擊金融市場。

如拜登勝選，因其主張加稅及加強金融監理，將影響到企業獲利，不利選後股市短線行情，不過如共和黨仍掌控參院，則加稅不一定通過，但振興方案可能打折，美股短線拉回的幅度應不大，目前市場預估這種情境機率較高，如民主黨也贏了參、眾兩院，那振興經濟規模可望擴大，較有利選後股市表現。

美股4大指數目前都維持中長多趨勢，除非出現上述選舉結果難產、政局動盪情況，不管誰當選，在新冠疫情上升影響經濟景氣下，兩黨都會持續提振經濟成長，有利延續美股中長多行情。

美中長多格局不變

國際貨幣基金會預估明年全球經濟成長率為5.2%，美國經濟成長率可望上揚至3.1%，新冠肺炎疫情帶動遠距商機爆發，數位轉型需求會延續到2022年，有利科技股業績表現，美國聯準會利率目標區間維持在0%～0.25%，預估超低利率水準至少會維持到2023年年底，美股在資金持續寬鬆和經濟復甦下，短期或許因政治因素震盪或拉回難免，但中長多格局不變。

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