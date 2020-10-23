聽新聞
test
0:00 / 0:00

高殖利率股才迷人 長線護短線 股息 價差兩頭賺

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／鍾國忠】

台股從低檔反彈上漲以來將近7個月，這當中指數從最低點8523點到高點約13000點附近，大波段漲幅約5成左右，儘管外部疫情狀況有稍上半年穩定，但在情況未明下，操作仍會有投資風險顧忌，更何況目前還有美國總統大選，因此指數也就一直駐足在13000點附近，且已整理約3個多月的時間。

然而，目前市場資金又相當寬鬆，資金隨時伺機買股將可預期，選擇高股息殖利率股也是多數人想要的作法，本篇將從股息殖利率與今年已除息的公司填息狀況來分析，期待在指數來到高檔且美國總統大選前後過程中，仍能協助投資人找到操作獲利的契機。

3成公司快速填息

就今年除息填息現況來分析，目前約有833家填息，其中約有264家公司在1天內順利填完息值，占約31.7%，填息速度相當快速；在所統計表當中，去年度平均現金股利約2.07元，而整體平均填息時間約11天，由於今年有資金行情推升，加上Q3又剛好是成交量最熱且是出口旺季，讓順利填息時間只約在2週左右就可完成，在快速1天內填息個股中，多數以傳產股較多，反倒是大家熟悉的電子股，在短期較無法馬上填息，分析主要的原因是：

電子類股提早反映：電子股長期是市場焦點，法人往往會去拜訪或操作，也因此在除息前，股價或許早已先大漲一段，然而任何上市櫃公司的除權息動作，並不會替上市櫃公司增加價值，只是讓股價較低或許可較吸引投資人進場，如果除權息動作可替上市櫃公司增加價值，則上市櫃公司就多增加除權息次數就可，但事實上不是如此。

傳產股較低價：傳產股的股價較電子股來得低，且股利也低，多數公司股利還不到1元，因此市場先前的反映並不明顯，除息日只要日漲幅有約3%或者大漲，馬上就可順利填息，但因不是市場的焦點類股，有時公司除過息後，市場還不見得知道這些公司已除過息了。

至於眾所矚目的權王台積電（2330），今年預計將除息4次，而前3次的除息及填息走勢也不辜負市場的期待，都順利填完息，平均填息的天數約在8天左右，雖然股息殖利率並不高，如以目前股價來分析，股息殖利率約0.5%左右，但年化之後也約有2成左右的報酬率，也遠比銀行定存高，更何況台積電跟大盤的連動性相當高，因此有時除非買ETF，否則持有該股，都有相當風險控管，也因為如此，法人才會常持有該股的規畫，而下次除息日在12月17日，預計屆時又是市場關注重點。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/10/23 No.1220】想了解更多，詳洽02-27660800 《2021世紀大轉折》─趨勢轉折大師林隆炫集結畢生功力之惟一巨著，重磅登場！與波浪人生專家蔡茂林攜手探索時間轉折的祕密，把握百年難得一遇的財富重分配機會。

相關新聞

數位轉型大浪來襲 誰能成為浪裡淘金黑馬？

全球市場進入投資新時代，數位轉型成為廠商生存最佳利器，台積電、鴻海已經搶先卡位，還有哪些上市櫃公司能夠搭上這一波數位轉型商機浪潮？想要賺大趨勢財，就要勇於乘風破浪！本單元專家將為你找出能夠站穩浪頭、並且在浪裡淘金的好股票。

道瓊運輸 羅素2000火力足 小型股成功接棒 牛市更健康

台積電近期盤堅向上，帶領指數挑戰「萬三」關卡，將是本波段觀察重點。近期市場人氣族群包括了電子族群的5G和面板，以及非電族群中的水泥和航運，可做為觀察指標。

政府基金護盤扛重擔 跟官股行庫低買高賣卡實在

國安基金10月12日宣布退場，只用7億多元就完成護盤任務，當盤勢動盪不安的時候，不少投資人都會想跟著政府基金買股票，但跟著政府基金買股票就一定會穩賺不賠嗎？

積小勝為大勝 強弱開盤八法贏戰當沖

開盤表現對於一天的行情發展非常重要，然盤勢瞬息萬變且錯綜複雜，實務上並沒有百分之百的必勝法則，本文專家將教大家運用「強弱開盤八法」，提高自己的當沖勝率。

高殖利率股才迷人 長線護短線 股息 價差兩頭賺

儘管大波段漲幅近5成，而下半年疫情也趨穩，然在美大選未落幕前，投資就該兼具風險，此時此刻不妨以高股息殖利率股為首選，並採長線護短線的方法，才能股息與價差兩頭賺。

全球大咖出招救市 疫後時期政策牛肉股一手抓

疫後時期，想要力挽狂瀾就非得再下猛藥不可，接下來，還有哪些招數管用，懂得從全球大咖出招中尋藥方，就能提早掌握政策牛肉股。 招式 1大陸十四五，台廠誰吃香喝辣？ 招式 2川普PK拜登，誰贏都將撼動匯市 招式 3小英政府疫後政策中找牛肉

盤中零股交易啟動 不可不知的6大成交眉角

盤中零股交易將於10月26日上路，可望解決長期交易冷清、去化困難的問題，提高市場年輕化與電子交易等效益；投資人要如何買賣提高成交機會？哪些又是值得布局的熱門零股？

全台營建股大掃瞄 找對區域才能抓對獲利黑馬

2020年的房地產市場熱騰騰，傳出928銷售檔期竟有建案僅開賣半天就因銷售熱絡而封盤，這麼熱的行情，到底哪些營建股吃得到？專家進行全台營建股大掃瞄，找出真正有料股。

漲價效應持續發酵 晶圓代工 MOSFET 面板樂透

台股近期因長假效應與美國總統大選逼近，表現空間不大，具漲價題材的個股仍持續發酵，以晶圓代工、MOSFET、面板、航運4大族群最受關注，待Q3財報利多公布後伺機布局。

外資倒追股不賣反買 這7檔好股他們正在惦惦吃貨

到10月中為止，外資今年來仍賣超台股，但卻有一些個股外資出現「倒追」的情況，不賣反買！到底是哪些股票這麼有魅力？為什麼？抓住這些外資倒追股，就能掌握下一波先機。

價值王道股 長抱好股 投資契機湧現

國際不確定因素持續干擾台股，讓不少好股票近期呈現拉回整理，也讓喜歡價值投資的投資人心癢難耐，想知道現在到底能接哪些股票，為此，本單元邀請專家針對價值股、低本益比股、ESG概念股做掃瞄，以期幫助投資人掌握中長期投資方向。

10月驚奇中找機會 好膽將是獲利最佳良機

根據往例10月總有波動，市場早已戒慎恐懼，加上今年10月又有疫情與美國總統大選的變數，波動恐將更大，然危機往往是轉機，只要懂得找機會，面對10月大驚奇也不用太畏懼。

熱門新聞

台灣的房市怎麼了？

高殖利率股才迷人 長線護短線 股息 價差兩頭賺

積小勝為大勝 強弱開盤八法贏戰當沖

政府基金護盤扛重擔 跟官股行庫低買高賣卡實在

外資雙邊避險

農產品期貨漲勢 關注寒冬概念股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。