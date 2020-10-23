高殖利率股才迷人 長線護短線 股息 價差兩頭賺

【文／鍾國忠】

台股從低檔反彈上漲以來將近7個月，這當中指數從最低點8523點到高點約13000點附近，大波段漲幅約5成左右，儘管外部疫情狀況有稍上半年穩定，但在情況未明下，操作仍會有投資風險顧忌，更何況目前還有美國總統大選，因此指數也就一直駐足在13000點附近，且已整理約3個多月的時間。

然而，目前市場資金又相當寬鬆，資金隨時伺機買股將可預期，選擇高股息殖利率股也是多數人想要的作法，本篇將從股息殖利率與今年已除息的公司填息狀況來分析，期待在指數來到高檔且美國總統大選前後過程中，仍能協助投資人找到操作獲利的契機。

3成公司快速填息

就今年除息填息現況來分析，目前約有833家填息，其中約有264家公司在1天內順利填完息值，占約31.7%，填息速度相當快速；在所統計表當中，去年度平均現金股利約2.07元，而整體平均填息時間約11天，由於今年有資金行情推升，加上Q3又剛好是成交量最熱且是出口旺季，讓順利填息時間只約在2週左右就可完成，在快速1天內填息個股中，多數以傳產股較多，反倒是大家熟悉的電子股，在短期較無法馬上填息，分析主要的原因是：

電子類股提早反映：電子股長期是市場焦點，法人往往會去拜訪或操作，也因此在除息前，股價或許早已先大漲一段，然而任何上市櫃公司的除權息動作，並不會替上市櫃公司增加價值，只是讓股價較低或許可較吸引投資人進場，如果除權息動作可替上市櫃公司增加價值，則上市櫃公司就多增加除權息次數就可，但事實上不是如此。

傳產股較低價：傳產股的股價較電子股來得低，且股利也低，多數公司股利還不到1元，因此市場先前的反映並不明顯，除息日只要日漲幅有約3%或者大漲，馬上就可順利填息，但因不是市場的焦點類股，有時公司除過息後，市場還不見得知道這些公司已除過息了。

至於眾所矚目的權王台積電（2330），今年預計將除息4次，而前3次的除息及填息走勢也不辜負市場的期待，都順利填完息，平均填息的天數約在8天左右，雖然股息殖利率並不高，如以目前股價來分析，股息殖利率約0.5%左右，但年化之後也約有2成左右的報酬率，也遠比銀行定存高，更何況台積電跟大盤的連動性相當高，因此有時除非買ETF，否則持有該股，都有相當風險控管，也因為如此，法人才會常持有該股的規畫，而下次除息日在12月17日，預計屆時又是市場關注重點。