積小勝為大勝 強弱開盤八法贏戰當沖

【文／陳威良】

股票一天的盤勢如何走，開盤氣勢最重要，因為大部分主力與法人，都會在開盤前就研擬好當日操作策略，並預掛部分委託單，所以開盤價是由大戶所決定。盤如何開出即是反映主力的企圖心，讓盤開在他們想要的位置，進而達到影響市場氣氛的目的，所以老手看開盤價量，大致就能窺出主力當天的操盤心態。

一日之計在開盤

既然一日之計在開盤，很早以前日本就發展一套觀察盤勢的「開盤八法」，目的就是用來預測極短線的當日盤中走勢，這套理論坊間投資書籍多有論及，在此不贅述，僅就其精要再歸納整理。

開盤八法是利用早盤開出的前15分鐘，以每5分鐘為一時間段落，也就是9：00～9：05、9：05～9：10、9：10～9：15，紀錄當中的價格變化，如果較上一段時間的收盤價上漲，則可偏多看待，如果是下跌，則偏空看待，再以這15分鐘的連續漲跌關係，研判當天行情的可能方向。

舉例來講，假如開盤後連續3盤都是上漲，則當日主力控盤積極做多，日K線收中長紅的機率高，適合當沖做多，回測支撐不破可買，突破壓力更可順勢追進。反之，假如開盤後連續3盤都是下跌，則當日主力控盤積極做空，日K線收中長黑的機率高，適合當沖做空，遇壓不過可賣，摜破支撐更可順勢放空。又如果開盤後是漲跌互見的盤態，多空角力下要研判當日股價走向就較為複雜，後文會有進一步分析。當然，如果漲跌盤態不明，也可採取觀望策略。

利用開盤八法確實有助於投資人理出頭緒，因為有一定的依循規則，操盤就不至於胡亂猜測。不過，筆者認為這仍有其不足之處，比如說如果漲了2盤到9：10，可是第3盤突然急殺，1根長黑K棒吞噬了2根紅棒，漲幅完全吐回，實際上盤勢已轉為空方控盤，若依傳統開盤八法原則，卻記為「漲、漲、跌」，後市應偏多操作，這樣豈不是步入險境？

所以，筆者將K棒「實體長度」與「是否創高或創低」這兩個觀察要素一併納入盤態觀察，修正後稱之為「強弱開盤八法」，運用於看盤與操作可更貼近盤面實況。

舉例來看，10月16日當天茂林-KY（4935）開盤的前15分鐘，第1盤上漲2元、第2盤低點未破收平盤、第3盤又上漲2元創高，「漲平漲」的走勢最接近開盤八法中「漲漲漲」之盤態，當日收中長紅機率高；再進一步觀察3盤之中出現了2次新高點，而低點則持續墊高；比較3根K棒的實體長度，第1根紅K與第2根黑K一樣長，第3根紅K為最長，表示漲勢擴大、多方控盤力道增強，應採取當沖做多策略，於第3盤收盤以110元買進，停損設第1盤低點107.5元，10點前漲停116.5元反向沖銷賣出。