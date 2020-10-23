政府基金護盤扛重擔 跟官股行庫低買高賣卡實在

【文／林明謙】

國安基金10月12日召開例行會議後宣布退場，達成花最少銀彈7.57億元，完成可以說是史上最險惡、但也最輕鬆的護盤任務，比較上次2015年投入197億元護盤來看，本次退場不會像之前動不動就有數百億元的賣壓，因為，這次的賣壓僅7億多元，且大部分的股票都在台積電（2330）這種權值股上面，所以籌碼面不會有賣壓，只會在投資人的心理面上有賣壓！

國安基金功成身退

從財政部的國安基金訊息來看，這次的退場主因在於台灣疫情控制得宜、經濟成長表現較其他國家優異，且自3月20日開始進場後、至10月12日止，長達207天的護盤，台股累積漲幅已經超過4成，加上台股指數來至12000點之上後，外界也有聲音批評，認為應該要回歸市場機制，不應持續干預，因此在這季的例會中宣布停止護盤任務。

其實民眾也不用太過驚訝，從國安基金進場只花了7億元銀彈護盤來看，這個盤勢並不是缺資金，而是缺信心，畢竟台股在當時真的是跌太深了，而國安基金此時退場，說不定也是因為台股撐太高了，讓小股民們想買都買不下手，不如讓國安基金退場一下，看看股價會不會跌一點回來，不然這波漲上去，很多人手中都還是沒有股票的。

以上次國安基金進場197億元的銀彈來看，其中有14.1%買台積電、9.6%買鴻海（2317）、8.6%買台達電（2308），8%買華碩（2357），6.1%買台塑（1301），這是國安基金前次護盤的前5大持股，後面的第6～10名分別是台化（1326）、聯發科（2454）、南亞（1303）、可成（2474）及統一（1216）。因此，推測這次國安基金大買股票，應該還是和上面這些股票相去不遠。

如果我們再看3月20日～10月12日這段期間官股8大行庫的進出，總共淨買超約600多億元的資金，因此，可看出護盤重擔其實是落在政府4大基金的肩膀上，國安基金只是帶頭衝的「台灣隊長」。

觀察這段期間官股買超的前10大股票，第1名是大立光（3008）的67.7億元，目前持股應該是套牢中，第2名是台灣50反1（00632R）的51.8億元，可能是買來做避險用的，第3名是可成（2474），約買49.3億元，持股也可能是在套牢中，再往下看第4名是國巨（2327），買約42.6億元，第5名兆豐金（2886）則是買約42.6億元。