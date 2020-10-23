聽新聞
test
0:00 / 0:00

政府基金護盤扛重擔 跟官股行庫低買高賣卡實在

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／林明謙】

國安基金10月12日召開例行會議後宣布退場，達成花最少銀彈7.57億元，完成可以說是史上最險惡、但也最輕鬆的護盤任務，比較上次2015年投入197億元護盤來看，本次退場不會像之前動不動就有數百億元的賣壓，因為，這次的賣壓僅7億多元，且大部分的股票都在台積電（2330）這種權值股上面，所以籌碼面不會有賣壓，只會在投資人的心理面上有賣壓！

國安基金功成身退

從財政部的國安基金訊息來看，這次的退場主因在於台灣疫情控制得宜、經濟成長表現較其他國家優異，且自3月20日開始進場後、至10月12日止，長達207天的護盤，台股累積漲幅已經超過4成，加上台股指數來至12000點之上後，外界也有聲音批評，認為應該要回歸市場機制，不應持續干預，因此在這季的例會中宣布停止護盤任務。

其實民眾也不用太過驚訝，從國安基金進場只花了7億元銀彈護盤來看，這個盤勢並不是缺資金，而是缺信心，畢竟台股在當時真的是跌太深了，而國安基金此時退場，說不定也是因為台股撐太高了，讓小股民們想買都買不下手，不如讓國安基金退場一下，看看股價會不會跌一點回來，不然這波漲上去，很多人手中都還是沒有股票的。

以上次國安基金進場197億元的銀彈來看，其中有14.1%買台積電、9.6%買鴻海（2317）、8.6%買台達電（2308），8%買華碩（2357），6.1%買台塑（1301），這是國安基金前次護盤的前5大持股，後面的第6～10名分別是台化（1326）、聯發科（2454）、南亞（1303）、可成（2474）及統一（1216）。因此，推測這次國安基金大買股票，應該還是和上面這些股票相去不遠。

如果我們再看3月20日～10月12日這段期間官股8大行庫的進出，總共淨買超約600多億元的資金，因此，可看出護盤重擔其實是落在政府4大基金的肩膀上，國安基金只是帶頭衝的「台灣隊長」。

觀察這段期間官股買超的前10大股票，第1名是大立光（3008）的67.7億元，目前持股應該是套牢中，第2名是台灣50反1（00632R）的51.8億元，可能是買來做避險用的，第3名是可成（2474），約買49.3億元，持股也可能是在套牢中，再往下看第4名是國巨（2327），買約42.6億元，第5名兆豐金（2886）則是買約42.6億元。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/10/23 No.1220】想了解更多，詳洽02-27660800 《2021世紀大轉折》─趨勢轉折大師林隆炫集結畢生功力之惟一巨著，重磅登場！與波浪人生專家蔡茂林攜手探索時間轉折的祕密，把握百年難得一遇的財富重分配機會。

相關新聞

數位轉型大浪來襲 誰能成為浪裡淘金黑馬？

全球市場進入投資新時代，數位轉型成為廠商生存最佳利器，台積電、鴻海已經搶先卡位，還有哪些上市櫃公司能夠搭上這一波數位轉型商機浪潮？想要賺大趨勢財，就要勇於乘風破浪！本單元專家將為你找出能夠站穩浪頭、並且在浪裡淘金的好股票。

道瓊運輸 羅素2000火力足 小型股成功接棒 牛市更健康

台積電近期盤堅向上，帶領指數挑戰「萬三」關卡，將是本波段觀察重點。近期市場人氣族群包括了電子族群的5G和面板，以及非電族群中的水泥和航運，可做為觀察指標。

政府基金護盤扛重擔 跟官股行庫低買高賣卡實在

國安基金10月12日宣布退場，只用7億多元就完成護盤任務，當盤勢動盪不安的時候，不少投資人都會想跟著政府基金買股票，但跟著政府基金買股票就一定會穩賺不賠嗎？

積小勝為大勝 強弱開盤八法贏戰當沖

開盤表現對於一天的行情發展非常重要，然盤勢瞬息萬變且錯綜複雜，實務上並沒有百分之百的必勝法則，本文專家將教大家運用「強弱開盤八法」，提高自己的當沖勝率。

高殖利率股才迷人 長線護短線 股息 價差兩頭賺

儘管大波段漲幅近5成，而下半年疫情也趨穩，然在美大選未落幕前，投資就該兼具風險，此時此刻不妨以高股息殖利率股為首選，並採長線護短線的方法，才能股息與價差兩頭賺。

全球大咖出招救市 疫後時期政策牛肉股一手抓

疫後時期，想要力挽狂瀾就非得再下猛藥不可，接下來，還有哪些招數管用，懂得從全球大咖出招中尋藥方，就能提早掌握政策牛肉股。 招式 1大陸十四五，台廠誰吃香喝辣？ 招式 2川普PK拜登，誰贏都將撼動匯市 招式 3小英政府疫後政策中找牛肉

盤中零股交易啟動 不可不知的6大成交眉角

盤中零股交易將於10月26日上路，可望解決長期交易冷清、去化困難的問題，提高市場年輕化與電子交易等效益；投資人要如何買賣提高成交機會？哪些又是值得布局的熱門零股？

全台營建股大掃瞄 找對區域才能抓對獲利黑馬

2020年的房地產市場熱騰騰，傳出928銷售檔期竟有建案僅開賣半天就因銷售熱絡而封盤，這麼熱的行情，到底哪些營建股吃得到？專家進行全台營建股大掃瞄，找出真正有料股。

漲價效應持續發酵 晶圓代工 MOSFET 面板樂透

台股近期因長假效應與美國總統大選逼近，表現空間不大，具漲價題材的個股仍持續發酵，以晶圓代工、MOSFET、面板、航運4大族群最受關注，待Q3財報利多公布後伺機布局。

外資倒追股不賣反買 這7檔好股他們正在惦惦吃貨

到10月中為止，外資今年來仍賣超台股，但卻有一些個股外資出現「倒追」的情況，不賣反買！到底是哪些股票這麼有魅力？為什麼？抓住這些外資倒追股，就能掌握下一波先機。

價值王道股 長抱好股 投資契機湧現

國際不確定因素持續干擾台股，讓不少好股票近期呈現拉回整理，也讓喜歡價值投資的投資人心癢難耐，想知道現在到底能接哪些股票，為此，本單元邀請專家針對價值股、低本益比股、ESG概念股做掃瞄，以期幫助投資人掌握中長期投資方向。

10月驚奇中找機會 好膽將是獲利最佳良機

根據往例10月總有波動，市場早已戒慎恐懼，加上今年10月又有疫情與美國總統大選的變數，波動恐將更大，然危機往往是轉機，只要懂得找機會，面對10月大驚奇也不用太畏懼。

熱門新聞

台灣的房市怎麼了？

高殖利率股才迷人 長線護短線 股息 價差兩頭賺

積小勝為大勝 強弱開盤八法贏戰當沖

政府基金護盤扛重擔 跟官股行庫低買高賣卡實在

外資雙邊避險

農產品期貨漲勢 關注寒冬概念股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。