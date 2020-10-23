道瓊運輸 羅素2000火力足 小型股成功接棒 牛市更健康

【文／阮文非】

美股最近出現一個狀況，就是科技股最近拉回讓標準普爾500指數表現疲弱之際，小型股為主的羅素2000指數卻轉強，有成為新一輪行情的支撐動能。

這表示除了大型和科技股的多頭行情有走到極致，難以再進一步往上攻，而表現相對落後的小型股有接力往上走的態勢，若小型股能成功接力，這對牛市反而是好事，讓整個牛市走勢更健康！

台股情況頗有相似

台股也有類似現象，雖然小型股還沒有像羅素2000指數那麼明顯上漲，但同樣相對落後，而且年底走勢偏多，美股的小型股接手領漲的走勢可能在台股上演。

小型股主要反映本土經濟，而反觀國內，台灣經濟未受封閉防疫衝擊，外界大多看好台灣今年經濟表現相對強勁，小型股可能在預告這一切，就像羅素2000指數那樣，尤其小型股年底前走勢向來偏多而更加值得注意。

標準普爾500指數在9月2日創新高，以此計算今年來累計漲幅，上漲約11%；相反地，以小型股為主的羅素2000指數在同一期間竟累計下跌近5%，美股漲勢過度集中在大型股和科技族群的態勢相當明顯，小型股走勢一直落後，就不斷讓人憂慮這種不健全的牛市還能撐多久。

健全牛市小股跟上

但過去1個月來，情況開始出現明顯地轉變，在大型股和科技股從高檔拉回後，小型股就出現接力的走勢。

美股整體在9月23日回跌至近期低點後，開始反彈至10月12日的高點計算，羅素2000指數累計上漲逾13%，已逼近1月時的1705.2點，跟其在2018年所創歷來最高點僅相差約100點，而且表現優於標普500指數的9%漲幅，和那斯達克指數的約12%漲幅。

儘管近期美股有明顯拉回，尤其在10月19日因市場憂慮美國在選前不可能推出振興措施而下挫，但專門研究市場情緒變化的財經網站Sentiment Trader創辦人格普費爾特（Jason Goepfert）指出，就過去40年來看，羅素2000指數只出現20次在10個交易日裡累漲至少10%的走勢，每當出現這樣子急速上漲的走勢，美股當年出現正回報的機率將近90%。

金融服務公司Canaccord Genuity的首席市場策略師杜葉（Tony Dwyer）也指出在紐約證交所掛牌股票上漲家數相對於下跌家數的比率已達新高，這種整體上漲的多頭氣勢正加強市場對美國經濟核心基本面的正面看法，顯示經濟復甦在帶動整體景氣回升。