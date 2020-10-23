數位轉型大浪來襲 誰能成為浪裡淘金黑馬？

【文／許博傑】

台積電（2330）看好數位轉型商機！台積電總裁魏哲家在法說會上表示，疫情驅動數位轉型加速，帶動5G手機與高速運算（HPC）需求強勁，估計全球半導體業（不包含記憶體）今年產值將可年增5%，全球晶圓代工產值可年增20%，台積電第4季在5G手機、高效能運算持續驅動5奈米需求更強勁，雖然目前客戶庫存水位確實高於季節性，但因大環境充滿不確定性，供應鏈為確保供應順暢，他預估客戶維持高於季節性的庫存水位，將會持續一段時間，而台積電全年營收以美元計算將年增達30%，均較上季法說會上修，台積電今年資本支出也將達170億美元，營收與資本支出同創歷年新高。

台積電報佳音

數位轉型商機有成

除了台積電看好後疫情時代的數位轉型商機外，近期行政院副院長沈榮津也強調政府積極推動產業數位轉型，由於我國產業及商業服務數位化已趨成熟，智慧城市也逐步推動中，惟有在數位技術能更加普及應用於各層面時，台灣才能真正成為數位化、智慧化的國家，政府從過去的自動化、電子化、數位化到智慧化，來推動產業數位轉型，尤其軟體服務業者也響應政策提供各階段的自動化及電子化解決方案，促進產業導入工業4.0智慧化生產，透過AI（人工智慧）做出最適決策，加速供應鏈最佳化，達到精準生產。

從疫情期間的製造業透過手機即時遠端監控瞭解各廠區生產動態，到因應疫情的服務業者推出線上訂餐及送餐，都是加速台灣各產業數位轉型與發展的動力。全球最大IT通路龍頭聯強（2347）總裁杜書伍近日也表示，疫情掀起的遠距需求量大，帶動企業加速數位轉型，台灣具有完整的資通訊產業鏈，預期資通訊產業明、後年將快速發展，包括上游零組件、中游產品至下游通路，均可望受惠。

此外，台灣4大公會理事長也在近日喊話，值此疫情影響之際，政府需和企業密切合作推動數位轉型，電電公會理事長李詩欽認為，疫情過後的新常態市場是產業與研發法人更加緊密的合作與接觸，加速產業數位轉型；機械工業公會理事長柯拔希則說：台灣企業以中小企業占比最高、但相關能量不足，尤其需要借助政府、法人機構補強，達成產、官、研三方共同合作。