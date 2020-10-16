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外資倒追股不賣反買 這7檔好股他們正在惦惦吃貨

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／鍾國忠】

台股指數迄今仍一直在13000點附近整理，無法再拉大上攻格局，雖然近期指數再重新回到季線之上，但仍無法突破前一波指數高點13031點，主要的原因乃在於日前指數曾失守季線支撐，由於9月是第3季季底，加上日前又有連假，因此外資操作也出現忽買忽賣的情況。

然而，最近外資又因新台幣大幅升值而出現大幅買超台股動作，可見在受限於指數高點壓力之下，外資也選擇重點股來操作，預期未來仍將是個股表現為主，這也是本篇訴求的重點，期待能協助投資人找到操作獲利的契機。

事實上，外資今年以來仍是賣超台股，迄今賣超上市股約6450億元，對於外資買超個股分析，將以近期買超達1萬張以上的個股為主，如果個股9月出現買超、且10月迄今仍是買超，更能表示外資持續看好該股，否則就容易成為外資獲利調節的對象，以下將針對部分外資買超重點個股扼要分析。

找出外資持續看好股

欣興（3037）：該公司位於中國之子公司鼎鑫公司（持股71.23%）工廠於9月7日發生火警，讓外資買盤一度陷入觀望，由於欣興昆山廠區火災主要影響傳統PCB產線，該產品線毛利率低於平均，且僅部分生產線受影響，可協調其他廠區支援，因此市場認為實際衝擊有限，仍持續受惠ABF載板產業供需結構轉佳趨勢。

近期外資買超張數遠高於9月份單月買超張數，而這波台股曾失守季線支撐，但該公司股價卻能守住季線支撐，強度高於台股，因此外資買盤的確發揮功效，短線股價又逐漸接近前波高點94.5元附近，因8月13日曾出現1根23.6萬張大量的黑K線，以目前量能來分析，這部分賣壓仍需花時間消化，預估欣興今年營收905.3億元、YoY+9.7%，稅後獲利47.1億元，稅後EPS3.22元，2021年營收980.2億元、YoY+8.3%，稅後獲利57.1億元，稅後EPS3.9元，公司營運仍在獲利成長軌道中，因此拉回過程中可留意布局買點。

宏碁可沿月線來操作

宏碁（2353）：今年全球因新冠肺炎疫情延燒，讓許多企業實施居家辦公政策，也帶動個人電腦（PC）需求，根據市場調查公司Canalys的最新數據，第3季全球PC市場延續第2季的復甦力道。台廠宏碁第3季出貨量達563.8萬台，較去年同期增長約15%，不僅創2019年以來新高，同時也是第3季出貨量成長率最高的PC品牌。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/10/16 No.1219】

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