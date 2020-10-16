漲價效應持續發酵 晶圓代工 MOSFET 面板樂透

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／黃漢成】

價格上漲代表市場需求提升，供給減少，以價格上漲來平衡市場變化。既然價格可以獲得調升，也代表公司營運獲得改善。一來獲利增加，賺得比以往多，二來可能由虧損中走出來，轉為賺錢，而這些都將使公司的股價重新獲得市場的青睞，有機會出現波段性上漲。

過去兩週因為台股長假前的市場賣壓，加上美國總統大選逼近，大盤回測前低12144點支撐沒破而彈升，空間並不大，實屬個股表現為主。其中漲價效應仍在盤面持續發酵，甚至股價頻創新高者不在少數，如晶圓代工的聯電（2303）、世界（5347），金氧半場效電晶體MOSFET的富鼎（8261）、大中（6435）、杰力（5299）等，所以漲價的題材仍是市場資金願意追逐的方向。有人氣股價就有動力，漲價股將是現在台股的主流！

中芯遭制裁台廠受惠

近期美國制裁中芯國際傳言四起，雖未獲美國官方證實，但中芯國際已發出正式公文，坦承遭到美國商務部管制。根據TrendForce統計，目前晶圓代工市場以台廠65%市占居冠，其次則為韓國的16%及中國大陸的6%。而中芯在全球晶圓代工市占率約4%，全球排名第5，但在中國大陸位列第1，也是中國大陸目前惟一在14nm以下先進製程發展藍圖較為明確的晶圓製造商。

中芯現在面臨上游設備及原物料斷炊危機，將對其先進製程的發展以及中國大陸半導體設備自製之路造成嚴重的衝擊。因此，轉單聲浪四起，價格也因為供不應求而有機會大漲3成，新客戶則高達5成，且持續至2021年。

此次中芯國際受到制裁，其主要衝擊將發生在12吋廠的發展，雖然中芯短期內仍能依靠現有產線持續運作，但未來將面臨無法新購機台進行擴產的窘境，其28奈米以上成熟製程的擴產，以及14奈米以下先進製程發展計畫恐怕都將被迫放緩，其中轉單效應最顯著的就在同性質的晶圓代工廠商，國內以聯電及世界呼聲最高。

瑞銀認為聯電受惠於8吋晶圓供不應求，在大尺寸驅動IC、5G智慧手機RF射頻、車用、工業化及物聯網等新需求大增下，預期未來2到3年8吋晶圓代工供給將更吃緊，目標價由15元調高到45元。聯電除了有轉單及漲價的效應，更有攤提折舊費用大幅減少的利多，推估聯電28奈米折舊費用將於2021年減少46%、2022年減少70%，有助提升毛利率向上。因此，建議壓回量縮仍可低接，出量大漲勿追高。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/10/16 No.1219】

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