全台營建股大掃瞄 找對區域才能抓對獲利黑馬

【文／呂漢威】

最近一則新聞提到中央銀行副總裁陳南光在某雜誌10月號撰文結尾提到：「我們應該要嚴肅正視房價持續上漲對於台灣資源配置的扭曲，以及對經濟與生產力造成的長期損害」。此番言論一出，市場開始擔憂若央行出招打房，會不會讓熱絡的房市再度被打入冷宮。

今年房市熱到不行

2020年的房市到底有多熱？根據資料顯示，9月份台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都建物買賣總移轉量達2.4萬棟，創下2016年以來單月新高，若以建物買賣移轉棟數來看，新北市的移轉棟數最高、為6331棟；以月增率來看，台北市月增率最高、為26%；以年增率來看，台中市最高、為54.6%；如果以2020年1月～9月與2019年同期相比，年成長最高的是桃園市、為17.6%。

整體看來，台灣2020年的建物買賣移轉棟數有機會挑戰2014年的32萬棟水準。對營建業者來說，除了買氣之外，價格也是一個很重要的因素，所以我們參考信義房價指數與國泰房地產指數的走勢圖來看，現在的房價又回到了2014年時的價位。

雖然仍有很多人在抱怨高房價，但是實際去看房價指數的走勢，其實跟台股一樣也是有高低點的，從加權指數與信義房價指數來看，兩者的相關係數為0.7478，也就是說兩者走勢的相似度有70%以上，再看加權指數與國泰房地產指數，兩者的相關係數為0.5151，代表兩者走勢相似度有50%以上，可見股市與房市的走勢呈現正向相關。

2020年年初因為疫情的影響，全球掀起一波降息風，使資金成本大幅的降低，市場資金充沛，這一波的資金潮先是推升債券與黃金的價格走揚，之後再轉往股票市場帶動股票的價格上漲，最終再來到原物料與房地產市場。其實自2019年起就開始有許多資金由海外流回台灣，一部分的資金往工業用地、商辦、廠房、機台與設備等流入，一部分往房市與金融市場流入。

股市大漲推升房市

就這波回台的資金來看，流往房地產的資金是以買地建廠或是居住的自用為主、保值與投資為輔，另外一個推升房地產走揚的力道就是股票市場大漲，許多飆股創造了驚人的漲幅，少則2～3倍，多則5～10倍，而買股票賺到錢的投資人，在獲利了結之後，將資金轉往房地產做為保值與保本之用，畢竟房子再怎麼跌價，總是有一個實體存在。