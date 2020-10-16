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盤中零股交易啟動 不可不知的6大成交眉角

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／楊璧如】

為了便利投資人參與台股投資，滿足投資人可在一般普通交易時段買賣零股的需求，台灣證券交易所修訂上市股票零股交易辦法獲得金融監督管理委員會核可，已於今年2月26日公告各證券商，投資人10月26日起可於普通交易時段買賣零股，預期盤中可交易零股後，台灣股市勢必產生重大質變，市場參與者、交易型態與個股活絡度等也會有大幅的變化。

買賣困難成交冷清

什麼是「零股交易」呢？目前上市櫃股票交易單位1張為1000股，不足1000股的就歸類為零股。換言之，零股交易便是買賣高於1股、低於999股，買進單位低於1張的股票買賣。

投資人可以想像，具有營養、健康、美味各項優點的水果很受家戶歡迎，但是如果想要購買水果，只能在批發市場買，但批發市場規定需要一次買賣1個貨櫃（1000顆），但是想交易的人可能用不到那麼多，或是沒有足夠的錢一次買賣這麼多水果，又或是有資金需求，而且本身手上有多餘的、同時不足1000顆的水果，這時有個小小零售市場便可滿足相關買賣的需求。

公司減資或配股常會讓投資人戶頭出現不易處理的零股，這會降低投資人的資金使用效益，讓許多人對除權退避三舍。而對許多小資族來說，用少少的錢買點股票，每年股東會期間可獲得股東會紀念品，享受換些日用品的小確幸，或逢低投資如台積電（2330）這種穩定配息的成長型公司，不啻為幫自己加薪的管道。

但是1張動輒30、40多萬元的台積電已是小資族難以負擔的痛，即使法人，要參與1張數百萬元的大立光（3008）的投資，少少幾張也可能會讓投資部位過度集中，而違反內規或法規投資上限的限制，投資門檻的升高，導致好公司股價愈高、參與者愈少的怪異現象。

另一方面，這幾年定期定額存股風潮興起，雖可稍加降低投資股票的門檻，但對執行業務的券商而言相當麻煩，比如說，A股票定期定額業務申辦後，券商勢必備妥一定額度的A股票，可能會有買不到足額的情況，買太多又面臨不好賣出、資金效率降低的困境，零股市場的冷清增加庫存建立與去化的難度。

現行盤後零股交易時間為13：40～14：30，並於14：30以集合競價撮合成交，並且僅撮合1次。延續前面水果批發市場的概念，一整個貨櫃的水果買賣在9：00～13：30之間，隨時想買賣都可以，只要同時有人願意買、願意賣，價格雙方可接受、買賣數量配合，則隨時可成交。

但是零售市場只有13：40～14：30可掛單，並於14：30以集合競價撮合成交，相對批發市場來說，交易時間很短，一個恍神或忙過頭，往往忘記掛單，而且只有成交一個價格，只要當時價格沒掛對，當日即時掛單也不會成交，導致長期以來零股交易市場相當冷清。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/10/16 No.1219】

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