全球大咖出招救市 疫後時期政策牛肉股一手抓

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／許博傑】

全球政策大車拚！今年的新冠肺炎疫情打亂全球經濟的一池春水，所幸各國政府快動作的紛紛推出紓困政策，暫時化解上半年的疫情影響，然而，步入第4季後，疫情仍相當嚴峻，到底各國政府用什麼對策來對抗疫情，有沒有作用？對產業又有什麼影響？

美國兩黨難達共識》

第2輪紓困案恐難產！

而在疫情發源地的中國，反而逐漸擺脫疫情的干擾，並且正逢5年一度的政策大戲十四五計畫出台，中國未來將端出什麼樣的政策救經濟，而十四五計畫內容有哪些焦點，都將是本文聚焦的內容。

其實就最近美國兩黨在爭吵的紓困案來看，失業補貼其實兩黨還是願意給與失業的民眾每週600美元～1200美元的補助，只是金額又成為兩黨的攻防焦點。

很顯然，還要拖上1～2週，然就目前美國政府的意向以及聯準會政策來說，第2輪紓困計畫還是勢在必行，尤其是中小型企業及受到疫情影響最大的航空、旅遊業等，未來若等不到新的紓困案，可能會對於美國的經濟以及社會造成巨大的動盪影響。

歐盟計畫聯合舉債》

綠能科技穩投資支撐

歐盟日前通過7500億歐元財政計畫來資助，以及補貼會員國的困境，其中財源籌措首次以歐盟的名義聯合舉債，這對於未來歐盟長遠的發展將具有特別的意義。

而最主要在於加強所有成員國的執行力與向心力，該計畫中將對歐盟所有會員國實施3900億歐元不用償還的現金援助，這對於南歐經濟窘困的國家是一大利多。

其中義大利、西班牙估可獲接近20%的現金援助最多，而整體財政計畫的核心是協助歐盟會員國經濟中長期復甦，未來執行框架將以歐洲綠能、科技和經濟回穩投資計畫3大支柱構成。

日本政府深知民苦》

234兆日圓新刺激方案

至於日本則是一共提出了234兆日圓的新經濟刺激方案，除了直接的醫療支出補助外，提供企業房租援助、銷售下滑公司補貼等都是直接對企業伸出援手的方式，而家戶發放現金，一人10萬日圓紓困金也是有利於幫助恢復日本因疫情下滑的消費產業。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/10/16 No.1219】

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