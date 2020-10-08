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9月營收有亮點 5G 生技 宅經濟繼續好下去

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／吳文彬】

全球新冠肺炎感染人數已超過3500萬人，雖時序進入秋冬季節將使疫情持續嚴峻，但死亡率持續下降與疫苗進入人體實驗，多少能降低對經濟的衝擊，因而由全球所公布經濟數據如製造及服務業PMI指數、失業率等都已由谷底翻升，同時，為避免經濟持續衰退，全球央行加碼寬鬆貨幣政策與紓困金額，將使全球經濟得以止跌回穩。

加上9月是產業傳統旺季，特別是傳言蘋果iPhone12將於10月13日上市，這有利於蘋概股新機拉貨效應，雖華為禁令已於9月14日生效，但美國商務部已通過讓AMD、Intel持續供貨華為晶片雖非手機與5G產品，這代表川普為了美國總統大選，多少會對企業釋出善意，這對電子業來講應該是利多，進入傳統旺季效應下，9月營收可望創下今年高峰，預期營收佳個股及族群將會是法人與市場選股的重心，附表1是今年營收逆勢成長與未來展望樂觀的產業與個股。

生技股將持續受惠

首先是傳產股，持續受惠疫情仍是生技業，其中口罩、耳溫槍、檢驗試劑與疫苗仍是最想像空間的族群，但近期股價震幅激烈，操作難度高，因此操作建議以有獲利與營收的公司為主，如口罩與耳溫槍，9月營收仍會在高峰，至於快篩試劑衛福部食藥署（TFDA）核准長興（1717）與寶齡富錦（1760）可申請專案製造，但政府正在組國家隊，只要是國家隊成員如台康生技（6589）與ABC-KY瑞磁（6589）將會是未來疫情受惠股。

再來是食品產業，雖已過傳統旺季，但中秋與國慶連假多少有利於如大成（1210）與卜蜂（1215）受惠中秋烤肉；至於通路如統一超（2916）、全家（5903）、寶雅（5904）、大樹（6469）等將受惠3倍振興券使用。

至於網購受惠宅經濟影響，電商購物成為受惠族群如東森（2614）、網家（8044）、富邦媒（8454）。

再來是工具機，這次國內口罩產能可以大幅提升都是工具機國家隊業者齊力合作才達到的，可見國內工具機業者應變能力相當強，其中以亞德客-KY（1590）、上銀（2049）為首選；此外，汽車零組件訂單已陸續回升，其中吉茂（1587）、智伸科（4551）可望創高。

宅經濟將持續受惠

至於健身器材同樣受惠疫情影響，民眾隔離期間只能在家運動，造就運動器材需求增加，如力山（1515）、岱宇（1598）未來營收業績看俏；自行車也是同樣概念，自行車受到歐美隔離檢疫影響，民眾出門不敢搭乘大眾運輸工具，改用自行車代步，這對桂盟（5306）、美利達（9914）、等自行車業者受惠最大。

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