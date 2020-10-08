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華為禁令 5G大洗牌 台廠積極搶攻電信設備市場

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／李冠嶔】

美國總統大選剩最後2週，隨著民調拉近與反中情緒升溫，美國商務部基於國家安全，對華為的制裁日趨嚴厲。根據美國商務部工業與安全局於今年8月20日，在聯邦公報中發布的「最終條例」，擴大美國以外的適用範圍、終止臨時通用許可，並且新增實體清單的限制對象，進一步加強針對華為及其關係企業的限制，並且在9月15日生效。

歐美大國全面限制華為

歐洲除了德國政府為協助德國電信公司取得進入中國行動通信市場，交換德國不全面禁用華為。不過最新消息指出，總理梅克爾內閣計畫通過一項資訊科技安全法案，雖非完全禁止華為，但會建立一些華為無法克服的官僚程序障礙。

其他國家為了國安與經濟多半公開或私下限制華為進入市場，包括英國不惜付出5G建設進度推遲2年，額外增加高昂費用的代價，拒用華為。法國規定若電信商採用華為設備需得到授權，限期3年到8年，等於最遲2028年起不能再使用。美國的另一個盟友加拿大雖沒明文限制，但早已選擇與諾基亞（NOKIA）、愛立信（Ericsson）合作。在各國對華為管制趨嚴下，今年7月愛立信在官網公布，已拿下95個商業5G合約，正式超越華為，成為全球5G商用合約數量最多的供應商。

在9月15日後，美國商務部放行超微與英特爾，但仍未給聯發科、高通許可證。研判原因在於英特爾、超微主要都是供應華為筆電與伺服器相關零組件，而非美方在意的5G相關領域。且華為在筆電與伺服器領域產業地位仍不如其他同業，可能是美方願意放行的原因。受惠新冠肺炎疫情需求，全球筆電缺貨，若禁止兩大廠出貨給華為，等於扼殺美企財源。香港經濟日報認為美國試著透過產業鏈洗牌，從中國搶下更多商機。

近期聯發科雖受無法出貨給華為高階手機晶片衝擊，但未停止研發腳步，不讓華為、高通專美於前。2019年華為聲稱只有自己領先市場的5G獨立組網（SA），高通在今年8月底宣布與愛立信完成5G獨立組網（SA）技術性互通測試，聯發科9月也與愛立信完成全球首批TDD＋TDD、FDD＋TDD和FDD＋FDD三項頻段組合模式的5G獨立組網載波聚合互通性測試，為5G技術創下新的里程碑。使用聯發科5G天璣1000＋系統單晶片組，結合FDD頻段上的20MHz和TDD頻段上的 100MHz，成功地在基地台和行動裝置之間傳輸資料，可實現5G世代更大的傳輸量並更有效地進行容量管理。

O-RAN降對大廠依賴

2018年各國電信商領軍成立了Open Radio Access Network（開放式無線電接取網路聯盟，O-RAN），不用再採購「傳統電信設備」，只要購買「符合規範的設備」，再透過雲端虛擬化、軟體運行，即可布建「虛擬基地台」。

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